Ένα σχέδιο που θα διασφαλίζει ότι η Ευρώπη θα είναι σε θέση να αμυνθεί χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες στρατιωτικές υποδομές του ΝΑΤΟ εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν να βγουν από τη Συμμαχία φαίνεται να επιταχύνεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της WSJ, η Γερμανία έχει εισέλθει και αυτή στους συγκεκριμένους σχεδιασμούς, ενώ αξιωματούχοι ήδη τους χαρακτηρίζουν ως «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ». Επιδίωξη είναι να μπουν περισσότεροι Ευρωπαίοι σε πόστα διοικήσεως και ελέγχου της Συμμαχίας και να αυξηθούν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που συμπληρώνουν σήμερα τις αμερικανικές.

Οι διαδικασίες άρχισαν πέρυσι, μα έχουν επιταχυνθεί μετά από δηλώσεις και πολιτικές επιλογές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως οι απειλές όσον αφορά στη Γροιλανδία και οι επικρίσεις σε συμμάχους για τη στάση τους στον πόλεμο του Ιράν. Η Γερμανία εμφανίζεται να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία, περνώντας την σε πιο πρακτικό επίπεδο. Ωστόσο, ιδανικό σενάριο παραμένει η παραμονή των ΗΠΑ στη Συμμαχία, με ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών χωρών σε αυτήν.

Σημειώνεται πως η WSJ μετέδωσε επίσης την Τρίτη πως ευρωπαϊκές χώρες ετοιμάζουν ένα σχέδιο για μετά τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο του οποίου μια ευρεία συμμαχία χωρών θα διασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.