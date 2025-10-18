Η Φρεγάτα «Σπέτσαι» του Πολεμικού Ναυτικού έχει αναλάβει την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του πληρώματος του δεξαμενόπλοιο «MV Falcon» που φλέγεται ανοικτά της Υεμένης.

Το δεξαμενόπλοιο «MV Falcon» με σημαία Καμερούν, έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη με προορισμό το Τζιμπουτί, όταν σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε πυρκαγιά.

Η αιτία της έκρηξης είναι ασαφής προς το παρόν. Οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το 15% του πλοίου φλέγεται.

Μετά την παραλαβή του σήματος κινδύνου από τον πλοίαρχο του δεξαμενόπλοιου, η EUNAVFOR ASPIDES, υπό τον συντονισμό του Υποναυάρχου Andrea Quondamatteo, Διοικητή της Δύναμης, ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (SAR) για τη διάσωση και των 26 μελών του πληρώματος (1 Ουκρανός, 25 Ινδοί).

Η ελληνική φρεγάτα HS SPETSAI έχει αναλάβει την αποστολή να πλησιάσει κοντά στον τόπο του συμβάντος και να χρησιμοποιήσει το οργανικό ελικόπτερο για τον έλεγχο της περιοχής. Επιπλέον, 1 γαλλικό ελικόπτερο παρέχεται από τη Διοίκηση Γαλλικών Δυνάμεων στον Ινδικό Ωκεανό (ALINDIEN).

Προς το παρόν, 24 μέλη του πληρώματος έχουν εγκαταλείψει το σκάφος και έχουν διασωθεί από τα διερχόμενα πλοία MV MEDA.

Δύο αγνοούμενα μέλη του πληρώματος

Το MV MEDA, με 24 μέλη πληρώματος που διασώθηκαν, ξεκίνησε να κατευθύνεται προς το λιμάνι του Τζιμπουτί. Δύο μέλη του πληρώματος του MV FALCON αναφέρονται ως αγνοούμενα. Η πυρκαγιά στο πλοίο εντείνεται.

«Το MV FALCON αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή πρέπει να είναι προσεκτικοί και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επιδεινώσει την τρέχουσα κατάσταση. Περαιτέρω ενημερώσεις θα παρέχονται από την ASPIDES μόλις είναι διαθέσιμες», αναφέρουν οι Aspides.

Η επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) βρίσκεται σε εξέλιξη.