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  • Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκαέξι τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση ανταρτών Χούθι στο προεδρικό μέγαρο Αλ Μαασίκ στο Άντεν.
  • Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μέλη της προσωπικής φρουράς του πρωθυπουργού, ο οποίος παραμένει ασφαλής μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.
  • Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για το πλήγμα, ισχυριζόμενοι ότι στόχευαν στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων που λειτουργούσε εντός του κυβερνητικού συγκροτήματος.
  • Η επίθεση αυτή αποτελεί κλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία Αυγή της Υεμένης.
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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση και πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι αντάρτες Χούθι, με στόχο το προεδρικό μέγαρο Αλ Μαασίκ στο Άντεν της Υεμένης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Υεμένης, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο μέλη της προσωπικής φρουράς του πρωθυπουργού, Σάγια αλ Ζιντάνι. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 16.

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Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν ένα στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, λειτουργούσε εντός του κυβερνητικού συγκροτήματος.

Νεκροί και τραυματίες από την επίθεση στο κυβερνητικό συγκρότημα

Ο υπουργός Υγείας της Υεμένης, Κάσιμ Μοχάμεντ Μπουχαϊμπέχ, ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και πολιτικοί υπάλληλοι που εργάζονταν στο συγκρότημα του προεδρικού μεγάρου. Πρόκειται για μια σημαντική κυβερνητική εγκατάσταση στο Άντεν, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους ανώτατοι αξιωματούχοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Πληροφοριών της κυβέρνησης, επισημάνθηκε ότι ο πρωθυπουργός και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου είναι ασφαλείς και δεν κινδύνευσαν από την επίθεση.

Κλιμάκωση της σύγκρουσης με τους Χούθι

Το πλήγμα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Αυγή της Υεμένης», στο πλαίσιο της πολυετούς ένοπλης σύγκρουσης με τους αντάρτες Χούθι.

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Χούθι: «Κάθε στρατιωτική παρουσία της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί νόμιμο στόχο»

Με ανακοίνωσή τους, οι Χούθι υποστήριξαν ότι η επίθεση εντάσσεται στη στρατηγική τους για πλήγματα εναντίον σαουδαραβικών στρατιωτικών δυνάμεων, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

«Ο βομβαρδισμός του αρχηγείου πολεμικών επιχειρήσεων του σαουδαραβικού εχθρού στο Άντεν εντάσσεται στο πλαίσιο της διακηρυγμένης στρατηγικής μας για τη στοχοποίηση των στρατιωτικών συγκεντρώσεων της Σαουδικής Αραβίας, όπου κι αν βρίσκονται, και για τη θεώρηση οποιασδήποτε στρατιωτικής παρουσίας του σαουδαραβικού εχθρού ως νόμιμου στόχου για τις δυνάμεις μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση της Υεμένης δεν έδωσε άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τον τύπο των πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν ή την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο προεδρικό συγκρότημα.

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Σε δίκη του ανακοίνωση, το υπουργικό συμβούλιο της Υεμένης επιβεβαίωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και drones, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει τη λειτουργία της κυβέρνησης ή τη συνέχιση των επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι.

«Το μέλλον της Υεμένης δεν θα παραμείνει όμηρος μιας πολιτοφυλακής που στρέφει τα όπλα εναντίον του ίδιου της του λαού, απειλεί την ασφάλεια των γειτόνων της και στηρίζεται στη βία για να αντισταθμίσει την απόρριψη από τον λαό της Υεμένης της ατζέντας της, που βασίζεται σε πραξικόπημα», ανέφερε η ανακοίνωση.

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