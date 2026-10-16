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Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μέλη της προσωπικής φρουράς του πρωθυπουργού, ο οποίος παραμένει ασφαλής μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για το πλήγμα, ισχυριζόμενοι ότι στόχευαν στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων που λειτουργούσε εντός του κυβερνητικού συγκροτήματος.

Η επίθεση αυτή αποτελεί κλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία Αυγή της Υεμένης.

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση και πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι αντάρτες Χούθι, με στόχο το προεδρικό μέγαρο Αλ Μαασίκ στο Άντεν της Υεμένης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Υεμένης, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο μέλη της προσωπικής φρουράς του πρωθυπουργού, Σάγια αλ Ζιντάνι. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 16.

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Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν ένα στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, λειτουργούσε εντός του κυβερνητικού συγκροτήματος.

10/15 SAUDI/YEMEN WAR ANALYSIS: Over the last few days, we have seen very significant strikes from Ansar Allah that shows an increasing level of confidence in their capability, and decreasing confidence in Saudi military competency. Throughout the day today, there has been a flurry of statements issued by the Saudi Coalition spokesmen that has lifted the veil to a degree on Saudi’s information suppression campaign. Highlighted in these statements was public acknowledgment by Saudi Arabia that the King Khalid Airport in Riyadh has now been struck four days in a ROW, each of which resulted in casualties, as well as large-scale destruction of Terminals 3 and 4. But beyond this, there was also CCTV video published that showed successful Ansar Allah strikes on airports in Abha, Jazan, and Najran that took place in recent days. We also know that Dammam has been struck at least twice in the past week, and Jeddah has seen non-stop holding patterns taking place. In addition, we saw truly HISTORIC strikes by Ansar Allah when they successfully struck the Saudi ARAMCO Headquarters in Dhahran on the very far Eastern side of Saudi Arabia. But this wasn’t just “a little strike”, it was a strike launched across immense swathes of land, that sparked a massive fire that engulfed several floors of a critical operations building, and perhaps even the most notably… struck the Aramco CEO’s office! Talk about calling your shot… Then, just today, we saw an even greater expansion of Ansar Allah’s target asset when they landed MULTIPLE missile strikes on the Al-Ma’ashiq Palace in Aden. This is the building for the Presidential Leadership Council of the “internationally recognized” government of Yemen. Two are confirmed dead, and multiple are injured. This is effectively Yemen’s WHITE HOUSE. What has become increasingly clear by the day is that Ansar Allah not only has the willingness to carry out historic strikes, they also have the CAPABILITY to strike what they want, when they want. Whether that’s the King Khalid Airport in Riyadh, the King Fahd Airport in Dammam, or the Aramco HQ in Dhahran… Saudi Arabia and Yemen are helpless to defend against Ansar Allah… And Ansar Allah KNOWS it. October 15, 2026

Νεκροί και τραυματίες από την επίθεση στο κυβερνητικό συγκρότημα

Ο υπουργός Υγείας της Υεμένης, Κάσιμ Μοχάμεντ Μπουχαϊμπέχ, ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και πολιτικοί υπάλληλοι που εργάζονταν στο συγκρότημα του προεδρικού μεγάρου. Πρόκειται για μια σημαντική κυβερνητική εγκατάσταση στο Άντεν, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους ανώτατοι αξιωματούχοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Πληροφοριών της κυβέρνησης, επισημάνθηκε ότι ο πρωθυπουργός και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου είναι ασφαλείς και δεν κινδύνευσαν από την επίθεση.

❗Húsíové zaútočili na prezidentský palác Al-Maášik v jemenském Adenu, informovala agentura SABA. Při útoku zahynuli dva členové ochranky. Premiér a členové vlády, kteří se v paláci nacházeli, vyvázli bez zranění. https://t.co/gegZWfjDhU — bety kovac 🇺🇦♥️ (@betyna71) October 15, 2026

Κλιμάκωση της σύγκρουσης με τους Χούθι

Το πλήγμα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Αυγή της Υεμένης», στο πλαίσιο της πολυετούς ένοπλης σύγκρουσης με τους αντάρτες Χούθι.

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Χούθι: «Κάθε στρατιωτική παρουσία της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί νόμιμο στόχο»

Με ανακοίνωσή τους, οι Χούθι υποστήριξαν ότι η επίθεση εντάσσεται στη στρατηγική τους για πλήγματα εναντίον σαουδαραβικών στρατιωτικών δυνάμεων, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

«Ο βομβαρδισμός του αρχηγείου πολεμικών επιχειρήσεων του σαουδαραβικού εχθρού στο Άντεν εντάσσεται στο πλαίσιο της διακηρυγμένης στρατηγικής μας για τη στοχοποίηση των στρατιωτικών συγκεντρώσεων της Σαουδικής Αραβίας, όπου κι αν βρίσκονται, και για τη θεώρηση οποιασδήποτε στρατιωτικής παρουσίας του σαουδαραβικού εχθρού ως νόμιμου στόχου για τις δυνάμεις μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση της Υεμένης δεν έδωσε άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τον τύπο των πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν ή την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο προεδρικό συγκρότημα.

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Σε δίκη του ανακοίνωση, το υπουργικό συμβούλιο της Υεμένης επιβεβαίωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και drones, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει τη λειτουργία της κυβέρνησης ή τη συνέχιση των επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι.

«Το μέλλον της Υεμένης δεν θα παραμείνει όμηρος μιας πολιτοφυλακής που στρέφει τα όπλα εναντίον του ίδιου της του λαού, απειλεί την ασφάλεια των γειτόνων της και στηρίζεται στη βία για να αντισταθμίσει την απόρριψη από τον λαό της Υεμένης της ατζέντας της, που βασίζεται σε πραξικόπημα», ανέφερε η ανακοίνωση.

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