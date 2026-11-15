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Η υποχώρηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας του Άντεν και των νότιων μετώπων εν μέσω της αυξανόμενης στρατιωτικής πίεσης από τους αντάρτες Χούθι.

Ο έλεγχος της περιοχής από τους Χούθι ενισχύει την επιρροή τους σε ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα για την παγκόσμια ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλεια των πετρελαϊκών ροών και την αύξηση του κόστους μεταφοράς.

Οι συγκρούσεις στην περιοχή έχουν κλιμακωθεί, καταλύοντας την εκεχειρία του 2022 και επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα, με χιλιάδες αμάχους να παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω των εχθροπραξιών.

Οι επιθέσεις των Χούθι κατά σαουδαραβικών υποδομών έχουν προκαλέσει επιπλέον διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού.

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Οι κυβερνητικές στρατιωτικές δυνάμεις της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν πως αναγκάστηκαν να αποχωρούν από μια περιοχή που δεσπόζει στο στρατηγικής σημασίας στενό για την ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο, Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αφήνοντας ουσιστικά τον έλεγχο στους φιλο-ιρανούς αντάρτες Χούθι.

Η υποχώρηση της κυβέρνησης από την περιοχή του Μπαμπ ελ Μαντέμπ παρέχει στους Χούθι μεγαλύτερη επιρροή πάνω σε αυτό το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, δημιουργώντας ένα ισχυρό μοχλό πίεσης στην παγκόσμια ναυτιλία, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει να παρεμποδίζει την θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.

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Αυτή η διπλή πίεση θα απομόνωνε περαιτέρω τους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου από τις κύριες ναυτιλιακές τους οδούς.

Το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και πρώτων υλών, κυρίως από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ στην Αίγυπτο.

🚨 Bab el-Mandeb: Could Oil Supply Risks Rise as Strait of Hormuz Disruptions Persist? Saudi-backed southern Yemeni forces announced their withdrawal from Dhubab Airport and strategic areas overlooking the Bab el-Mandeb Strait. The forces said the redeployment was aimed at bolstering defenses in Aden and along southern front lines amid mounting Houthi military pressure. 🚢 What could this mean for oil markets and shipping? 1️⃣ Rising maritime risks: Stronger Houthi positions near Bab el-Mandeb could increase security risks for commercial vessels and oil tankers transiting the southern Red Sea. 2️⃣ Pressure on alternative export routes: Further disruptions could complicate tanker shipments from Saudi Arabia’s Red Sea port of Yanbu to Asian markets. 3️⃣ Simultaneous pressure on two strategic chokepoints: With disruptions in the Strait of Hormuz continuing, heightened risks at Bab el-Mandeb could lead to: ▪️ Higher freight rates ▪️ Higher war-risk insurance premiums ▪️ Longer delivery times for oil cargoes ▪️ Less flexibility to use alternative export routes 🛢️ Geopolitical assessment and implications for oil prices – The southern forces described the withdrawal as a defensive redeployment to protect Aden. - For oil markets, the main concern is that the withdrawal could allow the Houthis to expand their influence near Bab el-Mandeb while disruptions in Hormuz persist. 🔎 What to watch ▪️ New attacks on commercial vessels or oil tankers ▪️ Additional restrictions on navigation through Bab el-Mandeb ▪️ Changes in freight rates and marine insurance premiums ▪️ Any disruption to Saudi oil flows through Yanbu 💡 The withdrawal could raise the geopolitical risk premium in oil prices, especially while disruptions in Hormuz persist. The impact on physical supply will depend on whether shifts in control along the coast disrupt tanker movements and oil flows. 🤔 Will the geopolitical risk premium rise while supplies keep flowing, or will developments on the ground trigger a broader disruption to global oil trade? #BabElMandeb #Yemen #OilMarkets — غدير العنزي – Ghadeer Al Enizi (@Ghadeerlnz1408) November 15, 2026

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του νοτίου τμήματος της Υεμένης ανέφεραν ότι αναδιατάσσονται προς το Άντεν —όπου εδρεύει η κυβέρνηση— καθώς οι Χούθι (οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος του βορρά, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά και των πιο πυκνοκατοικημένων περιοχών της χώρας) εντείνουν την πίεση στις νότιες περιοχές που παραμένουν υπό κυβερνητικό έλεγχο.

«Οι Νότιες Ένοπλες Δυνάμεις ανακοινώνουν την υλοποίηση μιας επιχείρησης αναδιάταξης των δυνάμεών τους από το αεροδρόμιο Ντουμπάμπ και την περιοχή Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δυτικά του κυβερνείου Ταΐζ», ανέφεραν οι νότιες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

«Το βήμα αυτό λαμβάνεται δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια του Άντεν, και των γειτονικών κυβερνείων, καθώς και στην ενίσχυση των γραμμών του μετώπου και την αντιμετώπιση υπαρχουσών απειλών».

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Ansar Allah fighters celebrate after taking control of Bab el-Mandeb as Saudi-backed forces withdraw https://t.co/hkdz04I1fm — Steve Sweeney (@SweeneySteve) November 15, 2026

Οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει στρατιωτική επιχείρηση τον Οκτώβριο με στόχο την ανακατάληψη των στρατηγικών παράκτιων περιοχών από την ισχυρή πολιτοφυλακή των Χούθι, η οποία τον Σεπτέμβριο είχε προελάσει ταχύτατα προς τον νότο, επιχειρώντας να θέσει υπό τον έλεγχό της ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ταχύτατη αυτή επίθεση έφερε τους Χούθι σε απόσταση βολής από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

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Η κλιμάκωση των συγκρούσεων, η οποία κατέλυσε την εκεχειρία του 2022 που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, αποτέλεσε ένα ακόμη ασταθές μέτωπο στον ευρύτερο αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς οι Χούθι συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας — ενός βασικού συμμάχου των ΗΠΑ και του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον του σαουδαραβικού βασιλείου —το οποίο είχε απολαύσει σχετική ηρεμία κατά τους πρώτους μήνες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν που διαρκεί πλέον εννέα μήνες— έχουν προκαλέσει διαταραχές στις πτήσεις και στον εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Οι Χούθι έπληξαν σαουδαραβικά λιμάνια, αεροδρόμια και εγκαταστάσεις της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco, συμπεριλαμβανομένου του κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Γιανμπού.

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Ως απάντηση, η Σαουδική Αραβία έπληξε στόχους των Χούθι στην Υεμένη, μια χώρα που σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο από το 2014, όταν οι Χούθι ανάγκασαν την κυβέρνηση να υποχωρήσει προς τον νότο.

Η εξαθλιωμένη Υεμένη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.

Οι συγκρούσεις εντείνονται γύρω από τη δυτική περιοχή της Ταΐζ, ενώ οι ανθρωπιστικές συνθήκες επιδεινώνονται. Η πόλη, η οποία φιλοξενεί περίπου τους μισούς από τους 300.000 ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί σε όλη την Υεμένη εξαιτίας των πρόσφατων εχθροπραξιών, παραμένει υπό πολιορκία. Η ανθρωπιστική βοήθεια αδυνατεί να εισέλθει, ενώ οι άμαχοι δεν μπορούν να αποχωρήσουν.

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