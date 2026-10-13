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Ο τηλεοπτικός δορυφορικός σταθμός Al-Masirah της Υεμένης, ο οποίος ελέγχεται από τους ισλαμιστές αντάρτες Χούθι, μετέδωσε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ότι δύο αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το νησί Καμαράν στην Ερυθρά Θάλασσα, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των φιλοϊρανών ανταρτών. Σύμφωνα με τον ίδιο σταθμό, ένα ακόμη πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή Κανάουις, περίπου 55 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Χοντέιντα.

Το Al-Masirah μετέδωσε, επίσης, πληροφορίες για αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Τζαούφ, η οποία συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία. Ο σταθμός επέρριψε την ευθύνη για τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, χωρίς να παραθέσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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⚡️JUST IN: Footage of Brutal Clashes between Yemen’s Houthis and Pro-Saudi Forces has been released Houthis are carrying out pinpoint mortar strikes on moving armored vehicles Mad Max scenes https://t.co/x3hr8R35QE — The Strait Report (@StraitReport) October 13, 2026

Παράλληλα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν σαουδαραβικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πάνω από την επαρχία Σάαντα, στη βόρεια Υεμένη, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Η περιοχή αποτελεί προπύργιο των ανταρτών.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων αεροπορικής επιδρομής στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, το βράδυ της Δευτέρας. Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.

Οι Χούθι υποστήριξαν, ακόμη, ότι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ. Το αεροδρόμιο έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρών πληγμάτων στο πλαίσιο σειράς φονικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια ώρα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τεθωρακισμένων οχημάτων που ανήκουν στην κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Με πληροφορίες από The Republic News