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Τουλάχιστον πενήντα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και διακόσιοι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσαν τη Δευτέρα οι Χούθι κατά στρατοπέδου των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος

Πηγές των τοπικών αρχών, οι οποίες μίλησαν στο Reuters, ανέφεραν ότι οι Χούθι εκτόξευσαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης.

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Στη Σάμπουα, μια πλούσια σε ενεργειακούς πόρους επαρχία στη νοτιοκεντρική Υεμένη υπάρχουν οιεγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου Μπαλχάφ.

Houthi attack kills 53 at Yemen government training camp, officials say https://t.co/UTju2CxhPY https://t.co/UTju2CxhPY October 19, 2026

«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε τουλάχιστον 50 νεκρούς, με περισσότερους από 100 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Φαχάντ αλ-Χαλίφι , αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα, κάνοντας λόγο για νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από θύματα των πληγμάτων αυτών.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξεσπασε το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά, εκτοπίζοντας την κυβέρνηση προς τον νότο. Η στρατιωτική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας περιέπλεξε την όδη οριακή κατάσταση, μέχρι που οι πλευρές συμφώνησαν σε ανακωχή το 2022. Ο πόλεμος ξεκίνησε ξανά φέτος και η σημερινή επίθεση αποτελεί την πιο θανατηφόρα από την επανεκίννησή του.