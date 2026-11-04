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Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι στόχευσαν σήμερα το αεροδρόμιο του Ριάντ, αφού η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε νωρίς το πρωί μια σύντομη προειδοποίηση για «πιθανό κίνδυνο» κοντά στην πρωτεύουσα.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες «πραγματοποίησαν μια επιχείρηση με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ (…) χρησιμοποιώντας βαλλιστικό πύραυλο», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρία.

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Φονικές επιθέσεις της υεμενίτικης οργάνωσης ανάγκασαν το αεροδρόμιο του Ριάντ να κλείσει για δύο εβδομάδες τον περασμένο μήνα πριν από τη μερική επαναλειτουργία του στα τέλη Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ