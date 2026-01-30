Σε δολοφονία μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες κατέληξε μια υπόθεση παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που αποκαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν πατέρας ανήλικου θύματος πυροβόλησε θανάσιμα τον δράστη, σοκάροντας τη χώρα και ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με το People.

Ο Τζόντι Πλος, 53 ετών, τονίζει ότι οι γονείς δεν πρέπει να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, καθώς οι δράστες χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Χρειάστηκε χρόνο για να συγχωρήσει τον πατέρα του, που πέθανε το 2014. Αφιερωμένος στην υπεράσπιση θυμάτων παιδικής κακοποίησης, το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο Why, Gary, Why?, προτρέποντας τα θύματα να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς να αφήσουν το τραύμα να τα καθορίσει.

Η ιστορία πίσω από την αυτοδικία

Τον Ιανουάριο του 1983, ο Τζόντι Πλοσέ, μαθητής της πέμπτης τάξης σε δημοτικό σχολείο στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα, ξεκίνησε μαθήματα καράτε με δάσκαλο τον Τζεφ Ντουσέ. Σύμφωνα με τον Πλοσέ, ο εκπαιδευτής καράτε κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη της οικογένειας και έγινε συχνός επισκέπτης στο σπίτι τους, συμμετέχοντας ακόμη και σε οικογενειακές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρει, «όλοι τον αγαπούσαμε» και είχε γίνει σχεδόν μέλος της οικογένειας.

Λίγο αργότερα ξεκίνησε η κακοποίηση από τον Ντουσέ, στην αρχή με σωματική επαφή την οποία ο δράστης σταδιακά «κανονικοποίησε». Η κακοποίηση κλιμακώθηκε σε βάθος χρόνου. Ο Ντουσέ φρόντιζε να μένει μόνος με το παιδί, στέλνοντας τους υπόλοιπους μαθητές για ψώνια και κρατώντας τον Πλοσέ στο γυμναστήριο με την πρόφαση επιπλέον ασκήσεων.

Το παιδί επέλεξε να κρατήσει την κακοποίηση μυστική, πιστεύοντας ότι αν μιλούσε θα στενοχωρούσε τους γονείς του και ελπίζοντας ότι η συμπεριφορά του δασκάλου θα σταματούσε.

Τον Μάρτιο του 1984, ο Ντουσέ απήγαγε τον ανήλικο και τον μετέφερε στην Καλιφόρνια, με πρόσχημα επίσκεψη στη Disneyland. Αφού οι γονείς του παιδιού ενημέρωσαν τις Αρχές, πράκτορες του FBI εντόπισαν τον δράστη και το παιδί σε μοτέλ στο Άναχαϊμ, εισέβαλαν στο δωμάτιο και συνέλαβαν τον Ντουσέ.

Ο Ντουσέ εκδόθηκε στη Λουιζιάνα για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για απαγωγή και σεξουαλική επίθεση.

Στις 16 Μαρτίου 1984, κατά τη μεταγωγή του Ντουσέ στο αεροδρόμιο του Μπατόν Ρουζ, ο πατέρας του παιδιού, Γκάρι Πλοσέ, οπλισμένος με περίστροφο πυροβόλησε θανάσιμα τον Ντουσέ την ώρα που περνούσε από μπροστά του και ενώ οι τηλεοπτικές κάμερες κάλυπταν το γεγονός.

Σε ερώτηση αστυνομικού για την πράξη του, ο Πλοσέ απάντησε: «Αν το είχε κάνει αυτό στην οικογένειά σου, θα έκανες το ίδιο».

Ο Γκάρι Πλοσέ κατηγορήθηκε αρχικά για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, ωστόσο αργότερα δήλωσε μη αντίρρηση σε κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και καταδικάστηκε σε πενταετή αναστολή και 300 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

(Με πληροφορίες από people.com)