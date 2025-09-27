Η εξωτερική παροχή ρεύματος προς το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, έχει διακοπεί για περισσότερες από 3 ημέρες, μια διακοπή ρεκόρ, που έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή των 6 αντιδραστήρων στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των συστημάτων ψύξης και ασφάλειας μετά την διακοπή της τελευταίας γραμμής ρεύματος προς το εργοστάσιο από τη ρωσική πλευρά στις 4.56 μ.μ. την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου και δεν υπάρχει άμεση ένδειξη ότι η γραμμή θα επανασυνδεθεί.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), χαρακτήρισε την κατάσταση ως «βαθιά ανησυχητική» την Τετάρτη και συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη, αλλά η κατάσταση συνεχίζεται.

Δυτικοί εμπειρογνώμονες και Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι το Κρεμλίνο «κατασκευάζει» μια κρίση για να εδραιώσει τον έλεγχό του στο εργοστάσιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης και ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να πάρει μεγάλο ρίσκο θέτοντας σε λειτουργία τουλάχιστον έναν αντιδραστήρα παρά τις συνθήκες πολέμου.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πυρηνικό σταθμό ως διαπραγματευτικό χαρτί», δήλωσε ένας Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος, ενώ ένας ειδικός στην Greenpeace δήλωσε ότι η ρωσική κατοχή έχει εισέλθει σε «μια νέα κρίσιμη και δυνητικά καταστροφική φάση».

«Προτρέπουμε όλα τα κράτη που ανησυχούν για την πυρηνική ασφάλεια να καταστήσουν σαφές στη Μόσχα πως ο πυρηνικός τζόγος της πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα, σε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στο Χ.

Σήμερα, ο διαχειριστής του σταθμού που ελέγχει ο ρωσικός όμιλος Rosatom επιβεβαίωσε πως η μονάδα δεν έχει εξωτερική ηλεκτρική τροφοδότηση από την Τρίτη και ότι γεννήτριες εκτάκτου ανάγκης διασφαλίζουν αυτήν τη στιγμή τις ανάγκες του.

«Από την 23η Σεπτεμβρίου του 2025, η ηλεκτρική τροφοδότηση για τις ανάγκες του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια παρέχεται από τις γεννήτριες ντίζελ εκτάκτου ανάγκης», ανάφερε στο Telegram ο διαχειριστής.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, υπάρχουν επαρκή αποθέματα καυσίμων για μια «παρατεταμένη λειτουργία» αυτόνομα και η ψύξη των αντιδραστήρων έχει «πλήρως» ολοκληρωθεί.

Όμως, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα κατηγόρησε τους Ρώσους χειριστές ότι «αγνοούν κάθε ανησυχία για την πυρηνική ασφάλεια» προκειμένου να «ευχαριστήσουν τα αφεντικά τους στη Μόσχα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ρωσία κατασκεύασε 200 χιλιόμετρα καλωδίων ρεύματος προετοιμάζοντας μια προσπάθεια να κλέψει τον σταθμό, να τον συνδέσει με το δίκτυο (υπό ρωσικό έλεγχο) και να τον θέσει εκ νέου σε λειτουργία».

Κατηγόρησε τη Μόσχα για «ανεύθυνες ενέργειες» που προκάλεσαν «πάρα πολλούς (πυρηνικούς) κινδύνους» μετά την έναρξη της εισβολής το 2022.

«Όμως, η ρωσική απόπειρα να συνδέσει τον σταθμό θα μπορούσε να είναι η χειρότερη έως σήμερα, καθώς ενέχει τους μεγαλύτερους κινδύνους. Η Μόσχα προσπαθεί να δεσμεύσει την ΙΑΕΑ σε αυτήν την περιπέτεια και να δικαιολογήσει την κλοπή» του σταθμού, δήλωσε ο Σιμπίχα, ζητώντας ο σταθμός να επιστρέψει σε ουκρανικό έλεγχο.

Πηγή: The Guardian

