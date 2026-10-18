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Η εκδήλωση τίμησε τους Σαρλίζ Θερόν, Κόλμαν Ντομίνγκο και Τζον Κάρπεντερ για την προσφορά τους, ενώ συγκέντρωσε πλήθος εκπροσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Τα έσοδα της βραδιάς, η οποία υποστηρίζεται από τη Rolex, προέρχονται από εταιρικές χορηγίες και δωρεές που εξασφαλίζουν την πρόσβαση των καλεσμένων.

Το κόστος συμμετοχής για τα τραπέζια και τις θέσεις κυμαίνεται από 15.000 έως 50.000 δολάρια ανάλογα με το επιλεγμένο πακέτο οικονομικής υποστήριξης.

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Η 6η ετήσια εκδήλωση του Academy Museum Gala, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, αποτελεί τη βασική ετήσια εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης για το Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας. Τα έσοδα από τη βραδιά κατευθύνονται στη χρηματοδότηση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων διατήρησης της κινηματογραφικής κληρονομιάς.

Πέρα από τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, ο θεσμός λειτουργεί ως ένα από τα κορυφαία κοσμικά γεγονότα της χρονιάς στη βιομηχανία του θεάματος, με κύριο χορηγό τη Rolex. Στο φετινό Academy Museum Gala τιμήθηκαν οι ηθοποιοί Σαρλίζ Θερόν και Κόλμαν Ντομίνγκο καθώς και ο σκηνοθέτης και συνθέτης Τζον Κάρπτεντερ, ενώ ταυτόχρονα η βραδιά περιλάμβανε ζωντανή μουσική εμφάνιση από την Τέιλορ Σουίφτ και υψηλή εκπροσώπηση από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής, της τηλεόρασης και της μόδας.

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Ειδικότερα, η Σαρλίζ Θερόν τιμήθηκεμε το Icon Award για τη διεθνή της επίδραση και τη σπουδαία καριέρα της στον κινηματογράφο.

Πόσο κοστίζει μια πρόσκληση για το Academy Museum Gala;

Δεν διατίθενται μεμονωμένα εισιτήρια για το ευρύ κοινό, καθώς το Academy Museum Gala πρόκειται για κλειστό φιλανθρωπικό γκαλά που μπορεί κάποιος να μπει μόνο ειδική πρόσκληση. Οι θέσεις και τα τραπέζια εξασφαλίζονται κυρίως μέσω εταιρικών χορηγιών ή δωρεών, με το κόστος ανά θέση ή τραπέζι να ξεκινάει στις 15.000 έως 50.000 δολάρια (ή και περισσότερα ανάλογα με το πακέτο υποστήριξης).

H Σαρλίζ Θερόν με Tom Ford by Haider Ackermann.

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο.

Η Κιμ Καρντασιαν με vintage Balenciaga.

Η Ντεμί Μουρ με δημιουργία Standing Ground.

Η Γκόλντι Χόουν και ο Κερτ Ράσελ.

Η Κένταλ Τζένερ με Valentino.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με δημιουργία Armani Privé.

H Τέιλορ Σουίφτ με grecian δημιουργία Dior.

Η Κάιλι Μινόγκ με Saint Laurent.

H Κέιτ Χάντσον με Armani Privé.

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η σύζυγός του Τζέσικα Μπιλ με τουαλέτα Tamara Ralph.

Η Εύα Λονγκόρια.

Η Πάμελα Άντερσον.

Η Τζέσικα Λανγκ.

Η Χέιλι Μπίμπερ με φόρεμα Chanel.

Η Τζέσικα Άλμπα με φόρεμα Tamara Ralph.