Σε νέα της ανάρτηση το απόγευμα της Παρασκευής, η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών από τον περασμένο μήνα, που θα μείνει αξέχαστος για εκείνη αφού επισημοποίησε τη σχέση της με τον πολυεκατομμυριούχο αρραβωνιαστικό της Τζέικ Μέντγουελ.

«Ο Οκτώβριος γέμισε την καρδιά μου, και μετά ακόμα περισσότερο» έγραψε με νόημα η Αμαλία Κωστοπούλου στο Instagram της, κάνοντας κάποιους να αναρωτηθούν αν επρόκειτο για κάποιο υπονοοούμενο περί εγκυμοσύνης, κάτι που δεν επιβεβαιώνει όμως το στενό της περιβάλλον.

Μπορεί η Αμαλία Κωστοπούλου να δημοσίευσε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο Όστιν του Τέξας, όπου ζει μόνιμα με τον σύζυγό της, αυτές τις μέρες όμως βρίσκεται στο Λος Άντζελες, την πόλη που κατοικούσε όταν γνωρίστηκε με τον άντρα της ζωής της.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είχε μιλήσει με τρυφερά λόγια για τον γάμο της κόρης του με τον αμερικανό επιχειρηματία και φιλάνθρωπο στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Στα τέλη του Ιουνίου το ζευγάρι οργανώνει ένα λαμπερό γαμήλιο πάρτι στην Ελλάδα.