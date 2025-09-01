Τις πρώτες μέρες αγκαλιά με την κόρη τους απολαμβάνει ο Αντρέας Γεωργίου και η σύζυγός του Σιμώνη Χριστοδούλου.

Με αφορμή την πρώτη επέτειο του γάμου τους, το βράδυ της Δευτέρας το ζευγάρι έκανε μια κοινή ανάρτηση με μια τρυφερή φωτογραφία του 43χρονου Αντρέα Γεωργίου να ταΐζει το μωρό τους στο κρεβάτι του πολυτελούς σπιτιού τους στα προάστια της Λευκωσίας.

(Instagram/georgiou82)

«Και κάπως έτσι γίναμε 3. Happy Anniversary baby» έγραψε η ευτυχισμένη μητέρα. Όσο για τον Αντρέα Γεωργίου, δεν θα έχει πολλές μέρες ακόμα ελεύθερες για να απολαύσει την πατρότητα όσο επιθυμεί, καθώς ξεκινάει γυρίσματα στην Κύπρο και το Πήλιο για τη νέα του σειρά με τίτλο «Μπλε Ώρες», που θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026 στο Mega μετά το τέλος της σειράς «Η Γη της Ελιάς»– ο 5ος και τελευταίος κύκλος κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου.

(Instagram/simoni.chr)

Αντρέας Γεωργίου: «Το παιδί μας θα μεγαλώσει στην Κύπρο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο περιοδικό ΟΚ!, ο Αντρέας Γεωργίου και η σύζυγός του είχαν εξηγήσει γιατί προτιμούν να μεγαλώσει το παιδί τους στη Μεγαλόνησο αν και διαθέτουν και μια παραθαλάσσια κατοικία στα νοτιοανατολικά προάστια της Αθήνας: «Στην Κύπρο υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία για ένα παιδί σε σχέση με την Αθήνα» είχε πει εκείνος. «Αν μου έλεγες να το μεγαλώσουμε στην Κρήτη ή την Πελοπόννησο θα σου έλεγα με 1000. Θέλω το παιδί μου να είχε εικόνες από τη φύση, από τη γιαγιά και τον παππού».

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται εξάλλου και η Σιμώνη: «Έχω ζήσει έναν χρόνο στην Αθήνα, θέλω να έρχομαι τα καλοκαίρια, αλλά πάντα θα λέω ότι το σπίτι μου είναι στην Κύπρο».

«Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα κάνω γιο και θα είναι το φιλαράκι μου» έχει πει ο Αντρέας Γεωργίου στην ίδια συνέντευξη. «Όταν έμαθα ότι θα κάνω κόρη, αντιλήφθηκα ότι θα αποκτήσω άλλη μία σχέση στη ζωή μου. Θα έχω δυο γυναίκες μέσα στο σπίτι, εύχομαι να είναι σαν τη μάνα της!».