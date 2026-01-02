Στο Ντουμπάι άλλαξε τη χρονιά η Αννίτα Πάνια μαζί με τον 18χρονο γιο της Ανδρέα Καρβέλα και καλούς της φίλους. Η ραδιοφωνική παραγωγός του Alpha 9.89, βρέθηκε πρώτη φορά στον κοσμοπολίτκο προορισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μάλιστα αρκετοί Έλληνες την αναγνώρισαν στο διάσημο Dubai Mall όπου έκανε τα ψώνια της, ενώ άλλοι τη συνάντησαν στο παγκοσμίου φήμης πολυτελές ξενοδοχείο Atlantis The Royal– εκεί βρίσκεται το πετυχημένο ελληνικό εστιατόριο Mylos.

Advertisement

Advertisement

Αυτές ήταν και οι πρώτες διακοπές της Αννίτας Πάνια μετά τον αθόρυβο χωρισμό της από τον δημοσιογράφο, Νίκο Σαμοΐλη, όπως αποκαλύπτει πηγή από το περιβάλλον της στη HuffPost. Το γνωστό ζευγάρι φαίνεται πως έχει δώσει τέλος στη σχέση του στα μέσα του φθινοπώρου- ήταν μαζί από το 2017.

Ο Νίκος Σαμοΐλης με την Αννίτα Πάνια σε μια από τις σπάνιες εξόδους τους στο Hotel Ermou για να παρακολουθήσουν την Άννα Βίσση με την οποία η Αννίτα διατηρεί στενές σχέσεις.

Πάνια- Σαμοΐλης: Οριστικός χωρισμός;

Πάντως αν και η Αννίτα Πάνια συνεχίζει να ακολουθεί τον Νίκο Σαμοΐλη στo Instagram, δεν ισχύει το ίδιο για εκείνον. Κάποιοι λένε ότι οι δυο τους, επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά μαζί, δεν θα ήταν απίθανο αν έδιναν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Μάλιστα εκείνη ήταν πολύ δεμένη με τον μικρότερο γιο του, ο οποίος έχει ακριβώς την ίδια ηλικία με τον δικό της γιο.

Εξίσου στενές σχέσεις η εξακουθεί να διατηρεί πάντως η Αννίτα Πάνια και με τον πατέρα του παιδιού της, Νίκο Καρβέλα. Μάλιστα στις αρχές της σεζόν ήταν ένας από τους πρώτους της καλεσμένους της στη ραδιοφωνική της εκπομπή και η μεταξύ τους χημεία τους ήταν, το λιγότερο, φανερή. Όσο για τον γιο τους, Ανδρέα, έχει «κληρονομήσει» το μουσικό ταλέντο του διάσημου πατέρα του.