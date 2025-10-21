Το φετινό καλοκαίρι, δύο από τις μεταγραφές που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν της Κατερίνας Καραβάτου και της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1. Η πρώτη υπέγραψε μια σύμβαση για την καλοκαιρινή εκπομπή με σκοπό η συνεργασία ανάμεσα στις δυο πλευρές να έχει και συνέχεια, ενώ η δεύτερη κλήθηκε να αντικασταστήσει το δίδυμο Πάτρα- Πανόπουλου στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Έχοντας συμπληρώσει έναν μήνα στον τηλεοπτικό αέρα, κανείς στον ΑΝΤ1 δεν μπορεί να δηλώσει εφησυχασμένος από τις επιδόσεις της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και πολλοί νιώθουν ότι η ομάδα της Ελένης Τσολάκη δεν έχει προλάβει ακόμα να δέσει ιδανικά, παρά τις προσπάθειες της παρουσιάστριας, ενώ άλλοι εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους σχετικά με τη θεματολογία αλλά τους καλεσμένους καθώς τα πρωτοκλασσάτα ονόματα του σταθμού στέλνονται πρώτα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μετά στον Γιώργο Λιάγκα.

Το πρωί της Τρίτης, η Ελένη Τσολάκη βρέθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΑΝΤ1 στο Μαρούσι όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη του σταθμού. Εκεί συζήτησαν πώς θα μπορούσε η εκπομπή να αποδώσει περισσότερο αφού στόχος όλων είναι τα διψήφια ποσοστά ενώ κανείς δεν κρύβει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και προσθήκες ώστε το αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό.

Η Μαρία Μπακοδήμου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Κατερίνα Καραβάτου και η Ελένη Τσολάκη το 2024.

Θα συνεχίσει τελικά η Καραβάτου στον ΑΝΤ1;

Μετά από ένα πετυχημένο καλοκαίρι στον ΑΝΤ1 και έχοντας απορρίψει μια δελεαστική πρόταση από το Open για τον χειμώνα, η Κατερίνα Καραβάτου έχει στα χέρια της- για την ακρίβεια ο δικηγόρος της, Αλέξανδρος Μίτζιας– εδώ και έναν ολόκληρο μήνα το συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τον σταθμό, που δεν θέλει την χάσει από το δυναμικό του.

«Δεν αποκλείεται να έχουμε ανακοινώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας» αναφέρει πηγή από το κανάλι του Αμαρουσίου, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό κώλυμα με τους όρους του συμβολαίου, απλά κάποιες μικρές λεπτομέρειες που είχε επισημάνει η άλλη πλευρά, μια διαδικασία που είναι πολύ συχνή σε ανάλογες περιπτώσεις, απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε κάποια πίεση χρόνου, αφού η Κατερίνα Καραβάτου θα βγει ξανά στον αέρα του ΑΝΤ1 το 2026.