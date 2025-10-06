Στο σπίτι της αναρρώνει η Ελένη Τσολάκη μετά την πολύ δύσκολη χτεσινή μέρα. Η παρουσιάστρια της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο» παρουσίασε την εκπομπή της Κυριακής, με πολύ υψηλό πυρετό και πόνους. Μάλιστα οι συνεργάτες της της είχαν πει από νωρίς να αποχωρήσει αλλά εκείνη κατέβαλε κυριολεκτικά υπεράνθρωπη προσπάθεια να μείνει μέχρι το τέλος, ενώ αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι στα διαλείμματα έκλαιγε κυριολεκτικά από τον πόνο αλλά δεν ήθελε να φύγει επειδή απουσίαζε και ο Πέτρος Κωστόπουλος στο Τέξας.

Ελένη Τσολάκη: Πάνω από όλα η κόρη της

Αμέσως μετά την εκπομπή, η 39χρονη παρουσιάστρια σχεδόν κατέρρευσε στενός της συνεργάτης ανέλαβε να την μεταφέρει στο νοσοκομείο για να της κάνουν εξετάσεις και να της δοθεί απαραίτητη αγωγή, ενώ εκείνη ανησυχούσε περισσότερο για την κόρη της παρά για την ίδια της την υγεία. Για καλή της τύχη, στο σπίτι βρισκόταν η μητέρα της, Μαρία, που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη τα Σαββατοκύριακα για να είναι μαζί με το μωρό όταν η Ελένη Τσολάκη βρίσκεται στο πλατό.

Advertisement

Advertisement

Πριν από λίγες μέρες η Ελένη Τσολάκη στο περιοδικό ΟΚ! περιέγραφε με τρυφερότητα την εμπειρία της μητρότητας που βιώνει από τις 27 Μαρτίου που ήρθε στον κόσμο το πρώτο της παιδί: «Δεν ανοίγω τηλεόραση στο σπίτι όταν είμαι με τη μικρή. Είναι πάντα κλειστή, αν και το ματάκι της όλο κοιτάει προς τα εκεί. (Γελάει.) Είναι σαν να ζω σε έναν άλλο κόσμο. Με το που βγαίνω από το σπίτι και αρχίζω τα τηλέφωνα, μου λένε έγινε αυτό, έγινε εκείνο, και χρειάζομαι λίγο χρόνο για να συντονιστώ».

Έχετε προγραμματίσει να τη βαφτίσετε;

Θα τη βαφτίσουμε την άνοιξη, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Θέλουμε να μη γίνει η βάφτιση στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρω ακόμη. Αν τα καταφέρω θα πάμε στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού. Από την πρώτη στιγμή έχουμε συναποφασίσει με τον Παύλο το όνομά της.

Πώς φαντάζεσαι τη μικρή σου στο μέλλον;

Με έχει ταλαιπωρήσει πολύ στο μυαλό μου αυτό που ρωτάς. Θέλω να καταφέρουμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί που να ζει την ηλικία του, να τα κάνει όλα στον χρόνο του. Να έχει όμορφα παιδικά χρόνια, να αισθάνεται ασφαλής μεγαλώνοντας στο περιβάλλον που της έχουμε φτιάξει και να πάρει πολλή αγάπη. Νομίζω ότι τα παιδιά μόνο αυτό θέλουν: αγάπη, ενδιαφέρον και προσοχή.