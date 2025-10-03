Στο περιοδικό ΟΚ! και τον Μιχάλη Ροδόπουλο μίλησε η νέα οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, Ελένη Τσολάκη. Η 39χρονη παρουσιάστρια, που φημίζεται για την ψυχραιμία της στον τηλεοπτικό αέρα απάντησε πρώτη φορά για τις έντονη διαφωνίες που είχε με τον πρώην συνεργάτη της, Λάμπρο Κωνσταντάρα στον αέρα του Open, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και όταν επέστρεψε και είχε ήδη ξεκινήσει να ακούγεται έντονα πως εκείνη δεν θα βρίσκεται την επόμενη χρονιά στο κανάλι της Παιανίας και εκείνος θα αναλάμβανε την πρωινή καλοκαιρινή εκπομπή του σταθμού.

Τη φετινή σεζόν οι δυο τους βρίσκονται «απέναντι» τα Σαββατοκύριακα, αν και η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη ξεκινάει αρκετά νωρίτερα, στις 8:30, ενώ ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει δίπλα του την Ιωάννα Μαλέσκου.

Εκείνη την περίοδο της εγκυμοσύνης σου ήταν και μία από τις ελάχιστες φορές που σε είδαμε

στον «αέρα» να είσαι σε ένταση, σε μεγάλη αντιπαράθεση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Ναι, πρέπει να ήμουν στον έβδομο μήνα τότε. Έχω κοντραριστεί ξανά στο παρελθόν, πάντα σε ένα όριο βέβαια, αλλά εκείνη η στιγμή μάλλον έμεινε γιατί ανέβηκαν λίγο οι τόνοι. Είχαμε μια διαφωνία. Πάντα όμως η ένταση φέρνει ένταση. Δεν είναι κάτι που θα ήθελα να μου ξανασυμβεί στον «αέρα». Ο Λάμπρος είναι ένας άνθρωπος που θα υπερασπιστεί κι εκείνος την άποψή του όταν χρειαστεί, και επειδή ξέρω ότι μετά κανένας μας δεν θα κρατήσει μούτρα, αυτό ίσως να συνέβαλε αρνητικά στο να υπάρξει ένταση».

Ελένη Τσολάκη: «Ήταν σωστή η απόφαση που πήρα»

Από το Σαββατοκύριακο του Open, πήγες στο καθημερινό πρωινό και φέτος ήρθες στο Σαββατοκύριακο του ΑΝΤ1.

Είναι λίγο σαν rotation. (Γελάει.) Το Σαββατοκύριακο είναι η ιδανικότερη όλων των συνθηκών σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Ο όγκος της δουλειάς είναι πολύ διαφορετικός από μια καθημερινή εκπομπή.

Δεν είχες κάποιο δίλημμα πριν αποφασίσεις να συνεργαστείς πρώτη φορά με τον ΑΝΤ1;

Όχι, κανένα δίλημμα. Ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα στο μυαλό μου. Μπορεί να είχα στην αρχή ένα συναισθηματικό δέσιμο, γιατί είμαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στην επαγγελματική μου ζωή πέρσι, ήταν πολύ σωστή η απόφαση που πήρα.

Είναι ετήσιο το συμβόλαιό σου;

Θα σου πω μόνο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας όμορφης συνεργασίας.

Ήταν δελεαστική η οικονομική πρόταση του ΑΝΤ1;

Πάντα το οικονομικό είναι ένα θέμα, αλλά μετράνε και όλα τα άλλα. Είδα τους ανθρώπους στα πρώτα μας ραντεβού να μου μιλούν με πολλή γλυκύτητα και εμπιστοσύνη για το νέο μας εγχείρημα. Φτιάξαμε μια ομάδα από πίσω με ανθρώπους που αγαπώ και εμπιστεύομαι.