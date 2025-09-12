Αρκετή συζήτηση έχει γίνει τις τελευταίες μέρες γύρω από τη γυναικεία καθημερινή ζωντανή εκπομπή που συζητάει η ιδιοκτησία του Open με την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη. Ένα από τα πρόσωπα που δέχτηκε πρόταση ήταν η Αντελίνα Βαρθακούρη, μαζί με την Έλενα Χριστοπούλου, την Ελίνα Παπίλα και τη Δάφνη Καραβοκύρη που επίσης έκαναν ραντεβού για το ίδιο project.

Όπως έχει ήδη ακουστεί, υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη εκπομπή είναι ο Θέμης Μάλλης, ο οποίος είχε δημιουργήσει στο ίδιο κανάλι το The Booth, μια εκπομπή που είχε αφήσει ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα και πολλοί πίστευαν ότι έπρεπε να είχε συνεχιστεί.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Αντελίνα Βαρθακούρη που διατηρεί μια πολύχρονη σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τον Θέμη Μάλλη, άκουσε προσεκτικά την πρότασή του, ένιωσε ιδιαίτερα κολακευμένη και βρήκε εξαιρετική την ιδέα του.

Η 41χρονη παρουσιάστρια, που δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει ότι της έγινε η συγκεκριμένη πρόταση, φαίνεται πως αναγκάστηκε να αρνηθεί και ο λόγος ήταν ότι έχει αποφασίσει να απέχει τηλεοπτικά και αυτή τη χρονιά.

Αντελίνα Βαρθακούρη: Γιατί δεν θέλει να επιστρέψει ακόμα στην τηλεόραση

Ο λόγος που η Αντελίνα Βαρθακούρη προτιμάει να μείνει εκτός, έχει να κάνει με την οικογένειά της κι συγκεκριμένα τις δύο της κόρες που έχουν αυξημένες υποχρεώσεις και εκείνη θέλει να είναι συνεχώς δίπλα τους και να τις στηρίζει. «Όσο κι αν αγαπάει την τηλεόραση, δεν βάζει τίποτα πάνω από τα παιδιά της και τον άντρα της» λέει πρόσωπο από το περιβάλλον της. «Σίγουρα πάντως όταν επιστρέψει θα ήθελε πολύ να έχει στο πλευρό της τον Θέμη Μάλλη που τον θεωρεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης και τον εκτιμάει πολύ ως άνθρωπο. Νιώθει πολύ ασφαλής μαζί του».

Γι’ αυτόν τον λόγο φαίνεται μάλιστα πως οι δύο πλευρές έβαλαν μια άνω τελεία στη συζήτησή τους διατηρώντας μια επαφή σε φιλικό πάνω από όλα επίπεδο.