Εδώ και λίγες ώρες ο Μπραντ Πιτ θρηνεί τον θάνατο της μητέρας του, Τζέιν.

Η μητέρα του 61χρονου βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού πέθανε σε ηλικία 84 ετών, όπως επιβεβαίωσε το απόγευμα της Τετάρτης το περιοδικό PEOPLE. Το TMZ ήταν το πρώτο που δημοσίευσε την είδηση, ενώ οι εκπρόσωποι Τπου του Μπραντ Πιτ αρνήθηκαν να κάνουν κάποια δήλωση.

Ο Μπραντ Πιτ και τα δύο μικρότερα αδέλφια του, ο Νταγκ και η Τζούλι, μεγάλωσαν στο Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι, με τη μητέρα τους Τζέιν, μια συνταξιούχο σχολική σύμβουλο, και τον πατέρα τους Γουίλιαμ, πρώην ιδιοκτήτη εταιρείας μεταφορών.

Η κόρη του Νταγκ Πιτ, Σίντνεϊ, έγραψε στο Instagram ότι η γιαγιά της είχε «την πιο μεγάλη καρδιά» και «νοιαζόταν βαθιά για όλους και για όλα, χωρίς να κάνει ερωτήσεις».

«Γλυκιά μου γιαγιά», έγραψε, «δεν ήμασταν έτοιμοι να σε χάσουμε, αλλά το να ξέρουμε ότι είσαι επιτέλους ελεύθερη να τραγουδάς, να χορεύεις και να ζωγραφίζεις ξανά, το κάνει λίγο πιο εύκολο».

«Μπορούσε να προλαβαίνει και τα 14 εγγόνια μας χωρίς να χάσει ούτε στιγμή», πρόσθεσε «Η αγάπη που έδινε ήταν απεριόριστη και όλοι όσοι την γνώριζαν το ένιωθαν. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε χωρίς αυτήν… Ήμασταν πραγματικά τυχεροί που την είχαμε να μας αγαπάει καθώς μεγαλώναμε και ξέρω ότι ζει μέσα από τον καθένα μας».

Μπραντ Πιτ: «Σε αγαπώ μαμά»

Λίγες εβδομάδες πριν, στο πλαίσιο προώθησης της πιο πετυχημένου εμπορικά, φιλμ σε όλη του την καριέρα, το «F1: Η ταινία», ο Μπραντ Πιτ είχε μιλήσει στο Today Show που είναι η αγαπημένη της εκπομπή: « Πρέπει να πω “γεια” στη μαμά μου γιατί σας βλέπει κάθε μέρα» είχε πει. «Στην Τζέιν Πιτ. Σε αγαπώ μαμά!».