Αν και η φημολογούμενη τηλεοπτική επιστροφή της Δανάης Μπάρκα στο Open δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα, το θεατρικό της comeback μετά τις προτάσεις που δέχτηκε εξαιτίας των επιτυχημένων εμφανίσεών της στο καλοκαιρινό θέατρο «Άλσος», φαίνεται ότι γίνεται πιο σίγουρο. Εξίσου ευχάριστα είναι τα νέα και γύρω από την προσωπική της ζωή, αφού η 32χρονη ηθοποιός βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό σε μία σχέση με σοβαρές προοπτικές, όπως μαρτυρούν καλοί της φίλοι.

Ένας από τους ανθρώπους που συνεργάστηκε το καλοκαίρι η Δανάη Μπάρκα ήταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Όταν της προτάθηκε λοιπόν να φιλοξενηθεί στην εκπομπή που παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ- τ κανάλι προτιμάει βέβαια το ρήμα “συντονίζει”- εκείνη δέχτηκε με χαρά, αφού κλήθηκε να ξεναγήσει τους τηλεθεατές στις Κιτριές Μεσσηνίας.

Advertisement

Advertisement

Το γύρισμα φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα , αφού η Δανάη Μπάρκα είχε ανεβάσει αρκετά στιγμιότυπα από τη διαμονή της στο αγαπημένο της μέρος στην Ελλάδα (μαζί με τη Σέριφο).

Δανάη Μπάρκα: «Ο καθένας στο τέλος βρίσκει το δρόμο του»

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου αναφέρθηκε διακριτικά στο νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στην προσωπική της ζωή: ««Είμαι πάρα πολύ καλά και αν συνεχίσω να το ζω όλο αυτό έτσι όπως το ζω, θα είμαι ακόμα καλύτερα».