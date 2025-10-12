Για μεγάλο διάστημα ο Κώστας Τσουρός και η Δανάη Μπάρκα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις καθώς για τέσσερις σεζόν βρίσκονταν στο ίδιο κανάλι- αρχικά εκείνος ήταν στο πλευρό της Ελεονώρας Μελέτη και στη συνέχεια ανέλαβε τη δική του εκπομπή το Σαββατοκύριακο, ενώ η Δανάη βρισκόταν στην πρωινή ζώνη και όταν ήρθε η Φαίη Σκορδά μετακινήθηκε, χωρίς τη θέλησή της, το μεσημέρι.

Όπως και με την Ελεονώρα Μελέτη, έτσι και με τη Φαίη Σκορδά, με τη Δανάη δεν έλεγαν ούτε «καλημέρα» κατά τη διάρκεια της συστέγασής τους στα στούντιο της Foss στον Γέρακα, κάτι που έμελλε να συμβεί και με τον Κώστα Τσουρό.

Μάλιστα ο Κώστας Τσουρός ήταν καλεσμένος στο πάρτυ που είχε κάνει πέρσι η Δανάη για τα γενέθλιά της. Μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς οι δυο τους να έχουν διαπληκτιστεί ποτέ, δεν είχαν πλέον καθόλου επαφές, ενώ οι εκπομπές τους ολοκλήρωσαν πρόωρα τον κύκλο τους και οι δύο παρουσιαστές δεν συνέχισαν τη συνεργασία τους με το Μεγάλο Κανάλι.

Τι είχε συμβεί στο μεταξύ; Πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή της Δανάης Μπάρκα τον Μάιο, είχαν υπάρξει διαρροές στα Μέσα ότι ο Κώστας Τσουρός θα έχανε τη θέση του από τη Δανάη στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακο, κάτι που είχε ενοχλήσει αρκετά τον παρουσιαστή και την ομάδα του.

Κάπου εκεί έγιναν αθόρυβα τα αμοιβαία unfollow στο Instagram ενώ ακολούθησαν οι αναρτήσεις με τον Πινόκιο που έκανε η Ελεονώρα Μελέτη και ο Κώστας Τσουρός την ημέρα που αποχαιρέτησε η Δανάη το κοινό της.

Ο Κώστας Τσουρός, η Δανάη Μπάρκα, η Μαρία Μπεκατώρου και ο Νίκος Συρίγος το 2022.

Πριν από λίγες μέρες ο Κώστας Τσουρός σχολίασε τη φημολογούμενη επιστροφή της Δανάης Μπάρκα στο Open με έναν τρόπο, που φάνηκε σε κάποιους ειρωνικός («Ας επιστρέψει στην τηλεόραση και κάνουμε μετά τις ευχές», γεγονός που σχολιάστηκε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, με τον Νίκο Συρίγο να αναρωτιέται: «Παιδιά μόνο εγώ ξέρω ότι δεν τα έχουν καλά μεταξύ τους; Όταν κόπηκε η εκπομπή της Δανάης δεν είχε ανεβάσει ένα story ο Κωστής; Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους».