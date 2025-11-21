Μια απρόσμενη επικοινωνιακή τακτική εφάρμοσε η Δήμητρα Ματσούκα, θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μετά τη σύλληψή της τη νύχτα της Τετάρτης και την προσαγωγή της στο δικαστήριο το πρωί της επόμενης μέρας. Το βράδυ της Πέμπτης, που υπήρχε μάλιστα κάλεσμα πολλών επωνύμων για την παράσταση «Η κόμισσα της Φάμπρικας» όπου πρωταγωνιστεί, παρά την αυπνία και την ταλαιπωρία που είχε υποστεί, αποφάσισε να μιλήσει ξεχωριστά στους ρεπόρτερ των πρωινών εκπομπών που την περίμεναν για μια δήλωση.

Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 η Δήμητρα Ματσούκα ανέφερε: «Ήταν μια σειρά δικών μου κακών χειρισμών αλλά και όχι μιας ακριβώς παρανομίας, αλλά παρατυπίας». Η 51χρονη ηθοποιός διευκρίνησε για άλλη μια φορά ότι της είχαν πάρει τις πινακίδες για παράνομη στάθμευση την Κυριακή και Τετάρτη που είχε ξανά παράσταση θέλησε να πάρει το όχημά της για να το αφήσει στο σπίτι της. Τόνισε ότι είχε πιει δύο ποτά και δεν περίμενε ότι θα βρισκόταν πάνω από το όριο στο αλκοτέστ, όπως επίσης ότι δεν γνώριζε πως το όριο ταχύτητας στη λεωφόρο Ποσειδώνος είναι τα 50 χιλιόμετρα.

Όσο για το θέμα το διπλώματος οδήγησης, που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, της είχαν αφαιρέσει πάλι για παράνομη στάθμευση στο Κολωνάκι όταν ακόμα έκανε πρόβες, η Δήμητρα Ματσούκα παραδέχτηκε ότι είχε αμελήσει να το πάρει πίσω από τη Τροχαία: «Δεν είμαι ροκ φυσιογνωμία, ούτε παραβατική, είμαι αμελής».

Αμέσως μετά την προβολή της συνέντευξης, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως το πρωί της Πέμπτης, με το που έγινε γνωστή η πληροφορία από την Άρια Καλύβα και τη μετέφεραν στην εκπομπή χωρίς να πουν το όνομα, επικοινώνησε με τον σύζυγο της Δήμητρας Ματσούκα, Πέτρο Κόκκαλη, καθώς με το ζευγάρι που μένει κοντά στο σπίτι του στη Βουλιαγμένη, κάνουν παρέα και μάλιστα πάνε και μαζί στη θάλασσα.

Η Δήμητρα Ματσούκα στη σκηνή του θεάτρου Embassy.

Ο 55χρονος επιχειρηματίας και πρώην ευρωβουλευτής του έδωσε μάλιστα την άδεια να πει δημόσια το όνομά της, αφού έτσι κι αλλιώς τα τηλεοπτικά συνεργεία την περίμεναν έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο αυτοσαρκασμός της Δήμητρας Ματσούκα επάνω στη σκηνή

Στην εκπομπή Buongiorno ο Άρης Καβατζίκης που είχε παρακολουθήσει την παράσταση της Πέμπτης, αποκάλυψε ότι η Δήμητρα Ματσούκα αυτοσαρκάστηκε αυτοσχεδιάζοντας σε δύο σημεία της παράστασης, προκαλώντας τα γέλια του κοινού χωρίς όμως να ειρωνευτεί τις Αρχές, τις οποίες από την πρώτη στιγμή είχε φροντίσει να ευχαριστήσει για τον επαγγελματισμό και την ευγένειά τους.

Δηλώσεις έκανε η Δήμητρα Ματσούκα και στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega»: «Είμαι αθώα και αισθάνομαι πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στον τρόπο που διαχειρίστηκε το όλο πράγμα και η Τροχαία και το δικαστήριο» είπε στην κάμερα με χαμογελώντας μετά το τέλος της παράστασης. «Έχω παράπονο από τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη» συνέχισε. «Είμαστε θύματα μια ανάγκης που απαιτεί κλικαρίσματα και τηλεθέασεις».

«Δεν εγκλημάτισα. Δεν είμαι περήφανη για την ανεπάρκειά μου όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα, αλλά την ίδια στιγμή. Δεν έχω κάνει κάτι που να είναι μη αναστρέψιμο. Τα πράγματα δεν ήταν αλόγιστα, είχαν μια ανθρώπινη αστοχία αλλά μέχρι εκεί» ανέφερε η Δήμητρα Ματσούκα στην εκπομπή Happy Day. «Το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη» συμπλήρωσε.