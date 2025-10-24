Πρώτες με διαφορά στο δυναμικό κοινό η Κατερίνα Καινούργιου και η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Στο 30,1% έφτασε η τηλεθέαση του Happy Day το πρωί της Πέμπτης (μ.ο 22,4%) με την Κατερίνα Καινούργιου να σημειώνει 20,7% στο δυναμικό κοινό (23,4% σε τέταρτο). Αμέσως μετά η επανάληψη της σειράς «Το Σόι σου» σημείωσε 26,5% αφήνοντας πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Η επιτυχία της «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι η εκπομπή έχει μικρότερο, πλέον, μπάτζετ, από τις εκπομπές του Γιώργου Λιάγκα (9,6%) και της Φαίης Σκορδά (11,3%). Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως στις γυναίκες 25-44, η εκπομπή του Alpha σημείωσε 23,2%, η Φαίη Σκορδά 16,3% και ο Γιώργος Λιάγκας μόλις 4,3%.

Το πρόβλημα με το «Πρωινό» εντοπίζεται και στο χαμηλό lead in από το «Καλημέρα Ελλάδα» (5,4%) ενώ η εκπομπή μετά την πρώτη ώρα της ενημέρωσης βλέπει τις επιδόσεις της να πέφτουν πολύ στο δυναμικό κοινό (έως το 6,5%). Στο σύνολο κοινού, τα δεδομένα αλλάζουν αφού ο Γιώργος Λιάγκας ανέβηκε στο 14,9%, με τους «Αταίριαστους» να διατηρούν σταθερά την πρωτιά (17,4%).

Άνοδο κατέγραψε το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου στο Open (8,5%) που πέρασε μπροστά από το δίδυμο Χατζίδου-Παύλου στο Star (6,1%). Η πρωινή εκπομπή του Open μάλιστα άγγιξε για πρώτη φορά το 13% σε τέταρτο.

Τι (δεν) είδε το δυναμικό κοινό το μεσημέρι και το βράδυ

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένουν τα ποσοστά της εκπομπής «Το ‘χουμε» που παράμεινε στο 2,5% στο δυναμικό κοινό (έπεσε μέχρι το 1,3% στο τελευταίο τέταρτο), ενώ ο Θανάσης Πάτρας στο Open κρατήθηκε με ασφάλεια στο 4,9%- η «Ώρα για ψυχαγωγία» άγγιξε μάλιστα το 8,1% σε τέταρτο.

Άνοδο στο δυναμικό κοινό για τα τηλεπαιχνίδια του ΑΝΤ1 «Ρουκ Ζουκ» (10,2%) και 5Χ5 (11,1%) αλλά και το δελτίου του Νίκου Χατζηνικολάου (10,2%) που κατάφερε να βρεθεί μπροστά από τον Αντώνη Σρόιτερ (8,5%).

Στη βραδινή ζώνη το φινάλε τη σειράς «Να με λες μαμά» έκανε μέσο όρο 18,3% στο δυναμικό κοινό περνώντας μπροστά από τον αγώνα του Παναθηναϊκού στον ΑΝΤ1 (13,8%). Ο Φάνης Λαμπρόπουλος στον ΣΚΑΪ κρατήθηκε στο 7,4% (6,5% στο σύνολο) ενώ η «Κοινωνία Άνω Κάτω» του Κωνσταντίνου Μπογδάνου δεν έχει καταφέρει να συγκινήσει τους τηλεθεατές (3% και 4,5% αντίστοιχα). Με 8,5% πέρασε μπροστά η «Μεγάλη Εικόνα» του Mega.