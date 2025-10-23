Το «Νωρίς Νωρίς» με το δίδυμο Ηλιάκη- Κατσούλη στην ΕΡΤ1 σημείωσε 4,2% στο δυναμικό κοινό και 3,5 στο σύνολο κοινού, ενώ προσέλκυσε το 15,8% των γυναικών 45-56. Αυτή ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση που κατέγραψε το κρατικό κανάλι, αφού το «Στούντιο 4» σημείωσε 20,6% στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Πολύ χαμηλά ποσοστά για τις σειρές «Ηλέκτρα» και «Το παιδί» (2,3% και 2,6% αντίστοιχα) στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ την υψηλότερη επίδοση στα καθαρά νούμερα τηλεθέασης κατέγραψαν οι «Αταίριαστοι» με 32.8% στους άντρες 25-44 ενώ στην prime time ζώνη το ίδιο δίδυμο, σε πιο ανάλαφρη διάθεση, προσέλκυσε το 20% των νεαρών γυναικών 15-24, αν και ο μέσος όρος στο δυναμικό κοινό ήταν μόλις 6,6% και 5,6% στο σύνολο.

Στον Alpha, ο «Άγιος έρωτας»… σκανδάλισε το 33,2% του κοινού άνω των 65 ετών. Η σειρά σημείωσε 17.4% στο δυναμικό κοινό και 23,1% στο σύνολο. Η Κατερίνα Καινούργιου κέρδισε περισσότερο τις νεαρές γυναίκες 15-24 (22,2%) ενώ η Σταματίνα Τσιμτσιλή τις γυναίκες 45-54 (26,5%).

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από το Star αφού η επάναληψη του «Τροχού της τύχης» τα ξημερώματα (04:59-05:54) σημείωσε 88,4% στα παιδιά έως 14 ετών! Το ίδιο παιχνίδι στην απογευματινή προβολή χάρισε τα υψηλότερα ποσοστά στο κανάλι της Κηφισιάς στα επιμέρους κοινά με 22,9% στους άντρες ηλικίας 55-64.

Η «Κοινωνία ώρα Mega» που διανύει μέχρι στιγμής την πιο πετυχημένη της σεζόν έκανε 30% στις γυναίκες 25-44 που ήταν και το υψηλότερο ποσοστό για τα κανάλι στα επιμέρους κοινά την Τετάρτη με εξαίρεση το 34,3% που σημείωσαν οι μεσημεριανές αθλητικές ειδήσεις στους άντρες 45-54.

Στον ΑΝΤ1 το πιο υψηλό ποσοστό κατέγραψε το μεσημεριανό 5λεπτο «Τώρα για το μέλλον» με 43,9% στους άντρες 15-24, ενώ η «Νύχτα Αποκαλύψεων» του Πέτρου Κουσουλού κέρδισε το 31,2% των γυναικών 55-64.

Πόσοι άνθρωποι βλέπουν τελικά τις πρωινές εκπομπές; Τι λένε τα καθαρά νούμερα

Αν και τα πρωινά προγράμματα των καναλιών συγκεντρώνουν πολύ μικρότερο αριθμό τηλεθεατών σε σχέση με τη βραδινή ζώνη, είναι αυτά που συζητιούνται περισσότερο και έχουν τη μεγαλύτερη αναπαραγωγή στο διαδίκτυο, ενώ οι παρουσιαστές τους είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους στην ελληνική τηλεόραση.

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, το Buongiorno του Mega παρακολούθησαν 130.000 τηλεθεατές, το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 187.000, τη Super Κατερίνα του Alpha 173.000, το Breakfast @Star συγκέντρωσε 102.000 τηλεθεατές, τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ είδαν 281.000 άνθρωποι, το «10 Παντού» του Open, 136.000 και το «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 συσπείρωσε μόλις 50.000 τηλεθεατές.

