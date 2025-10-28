Άλλη μια πρωτιά εξασφάλισε το Happy Day το πρωί της 27ης Οκτωβρίου με 18% στο δυναμικό κοινό, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου έκοψε επίσης πρώτη το νήμα της τηλεθέασης με 14,4%. Ο Alpha μαζί με το Mega είναι τα μοναδικά κανάλια που δεν σημείωσαν μονοψήφιο μέσο όρο σε καμία τηλεοπτική ζώνη τη Δευτέρα- είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και η επανάληψη της σειράς «Οικογενειακές ιστορίες» έκανε χτες 10,3%, ενώ λίγο πριν το «Σόι σου» είχε αγγίξει το 20% σε τέταρτο.

Ανεβασμένο και το Deal με 14%, το κεντρικό δελτίο σημείωσε 13%, το «Να μ’ αγαπάς» 14% (19,6% στο σύνολο), ο «Άγιος Έρωτας»13,7% (19,9% στο σύνολο) και το Porto Leone 13,9%.

Στο Mega, το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη σημείωσε 12,4% στο κοινό 18-54, η Φαίη Σκορδά έκανε μέσο όρο 10,6%, ο Νίκος Ευαγγελάτος ανέβηκε στο 15,8% η Μαρία Μπεκατώρου σημείωσε 12,4%, το κεντρικό δελτίο ισοφάρισε τον Alpha με 13% και η «Γη της Ελιάς» 10%.

Στον ΑΝΤ1, χαμηλά ποσοστά για το «Καλημέρα Ελλάδα» (6,9%), στο 10,5% ο Γιώργος Λιάγκας, 11,1% ο Πέτρος Κουσουλός, μόλις 8,2% η Ζέτα Μακρυπούλια και άκομα πιο χαμηλά το 5Χ5 με 6%. Στο 8% το κεντρικό δελτίο, με τον «Εκατομμυριούχο» του Γρηγόρη Αρναούτογλου να σημείωνει την πιο υψηλή επίδοση για το κανάλι του Αμαρουσίου (14,1%). Στο 10,1% το Grand Hotel (16,7% στο σύνολο), μόλις 8,1% η σειρά «Γιατί ρε πατέρα».

Το Star έκανε την έκπληξη το βράδυ, αφού το κεντρικό δελτίο ειδήσεων πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 15,9%. Ανεβασμένη επίδοση και για το Cash or Trash (11,7%) αλλά και για τον «Τροχό της Τύχης« (15% στο κοινό 18-54 ενώ στο σύνολο σκαρφάλωσε στο 19,5%) . Ικανοποίηση και για τη «Φάρμα» που αντιστέκεται στην ισχυρή μυθοπλασία του ανταγωνισμού (11%).

Στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» μπορεί να μην κέρδισαν το δυναμικό κοινό (7,2%), προηγήθηκαν όμως με άνεση στο σύνολο (14,5%). Στο 7,7% το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου, 6,7% για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και 4,2% για τον Κώστα Τσουρό. Πολύ χαμηλά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων (7,3%), μονοψήφια για το The Wall (9,1%).

Η «Ώρα Ελλάδος» του Open σημείωσε 5,4% (12,5 στο σύνολο), το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου περιορίστηκε στο 1,9% ενώ ο Θανάσης Πάτρας ανέβηκε στο δυναμικό κοινό με 4,5%. Στο 2,3% ο Σπύρος Χαριτάτος και στο 3,7% το κεντρικό δελτίο του σταθμού.