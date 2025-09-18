Tην Ελένη Μενεγάκη περίμεναν στο αεροδρόμιο οι τηλεοπτικές κάμερες τα ξημερώματα της Πέμπτης καθώς επέστρεφε από το Εδιμβούργο, την πόλη που συνεχίζει τις σπουδές της η κόρη της, Λάουρα Λάτσιου.

Η Ελένη Μενεγάκη, που θα συμπληρώσει τα 56 της χρόνια στις 29 Οκτωβρίου, συνομιλούσε στο τηλέφωνο -μάλλον- με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, όταν αντίκρυσε έκπληκτη τα συνεργεία του ΑΝΤ1 και του Star.

Advertisement

Advertisement

Αν και η Ελένη Μενεγάκη παρέμεινε ευγενική, λέγοντας ότι το έχει «ξεσυνηθίσει» πλέον αυτό, δεν δέχτηκε να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με τις συζητήσεις που είχε κάνει την άνοιξη σχετικά με την τηλεοπτική της επιστροφή- μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση ή, έστω, νεότερη διαρροή γύρω από τα σχέδιά της, αν και η ίδια δεν θεωρεί ότι έχει κλείσει οριστικά για εκείνη.

Η Ελένη Μενεγάκη στο Εδιμβούργιο της Σκοτίας.

Μάλιστα ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Γρηγόρης Μπάκας, που βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο αεροδρόμιο, γνωρίζοντας πότε ταξιδεύουν οι διάσημοι Έλληνες, δεν δίστασε να βοηθήσει την Ελένη Μενεγάκη με τη βαλίτσα της!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελένη Μενεγάκη κατοικεί πλέον σε ένα ολοκαίνουριο οροφοδιαμέρισμα στο κέντρο της Κηφισιάς μαζί με τον σύζυγό της και τις δύο μικρότερες κόρες της Βαλέρια Λάτσιου και Μαρίνα Παντζοπούλου που φοιτούν σε βρετανικό σχολείο στην Κάτω Κηφισιά.