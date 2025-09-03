Ένα αξέχαστο καλοκαίρι φαίνεται πως πέρασε η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, την κόρη του Μαρίνα και τα τρία μεγαλύτερα παιδιά της από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο.

Η 55χρονη παρουσιάστρια, που διανύει πάλι μία περίοδο εξώστρεφειας στα social media, δημoσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από τα Άχλα της Άνδρου, όπου βρίσκεται η πετυχημένη οικολογική ξενοδοχειακή μονάδα Onar του Μάκη Παντζόπουλου.

Εκεί, εξάλλου η Ελένη Μενεγάκη γνώρισε και ερωτεύτηκε το καλοκαίρι του 2009 τον Μάκη Παντζόπουλου, έχοντας συνοδεύσει εκεί τους κουμπάρους της, Πέτρο Κωστόπουλο και Τζένη Μπαλατσινού.

«Καλοκαίρι, θάλασσα, οικογένεια, ήλιος, χαρά και απέραντη αγάπη!» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram που μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να αγγίξει τα 47.000 likes από τους 1,3 εκατομμύρια followers της.

Ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν τις νέες εικόνες της ήταν η κουμπάρα της Νατάσα Θεοδωρίδου, που της έγραψε «Σας αγαπώ». Πολλοί θυμούνται πως όταν το 2010 ανακοινώθηκε ο χωρισμός Μενεγάκη- Λάτσιου, η Νατάσα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που της είχε σταθεί αποφασιστικά, φτάνοντας στο σημείο να τη φυγαδεύει από τους παπαράτσι και τα τηλεοπτικά συνεργεία που την περίμεναν νυχθημερόν έξω από το σπίτι της, κρύβοντάς της στο πορτ- μπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Ελένη Μενεγάκη: Οι φήμες περί τηλεοπτικής επιστροφής που δεν σταματούν

Μπορεί το κοινό της Ελένης Μενεγάκη να ζητάει επίμονα και περιμένει με αγωνία την τηλεοπτική της επιστροφή, εκείνη φαίνεται πως απολαμβάνει πολύ τη νέα της ζωή δίπλα στην οικογένειά της, ενώ στο σπίτι πλέον μαζί της παραμένουν οι μικρότερες κόρες της, Βαλέρια Λάτσιου και Μαρίνα Παντζοπούλου.

Όπως και πριν από λίγους μήνες, έτσι και τώρα, υπάρχουν άνθρωποι από τον χώρο της τηλεόραση πως το τηλεοπτικό κεφάλαιο «Ελένη Μενεγάκη» όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά η πιθανή επιστροφή της μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη της φετινής σεζόν. «Η Ελένη μιλάει αποκλειστικά με ιδιοκτήτες καναλιών και δεν κάνει φυσικά ραντεβού στα γραφεία των σταθμών. Όλα γίνονται αθόρυβα» συμπληρώνει η ίδια πηγή. «Η Ελένη δεν έχει αποχαιρετήσει μέσα της την τηλεόραση, παρά μόνο τα καθημερινά μαγκαζίνο».