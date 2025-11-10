Οι Βρετανοί ταξιδιώτες ανέδειξαν την Άνδρο ως το καλύτερο ελληνικό νησί για περπάτημα, στο πλαίσιο των φετινών Greek Travel Awards, που διοργανώνονται από το Γραφείο του ΕΟΤ στη Μεγάλη Βρετανία.

Η απονομή έγινε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Λονδίνο, αμέσως μετά την πρώτη ημέρα της διεθνούς τουριστικής έκθεσης WTM 2025.

Advertisement

Advertisement

Μονοπάτι στην Άνδρο

Η διάκριση αυτή προβάλλει σημαντικά την Άνδρο στη βρετανική αγορά, καθώς την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων παρακολούθησαν δημοσιογράφοι, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού, ενώ αποτελεί μια σημαντική διεθνή διάκριση που αναδεικνύει την ομορφιά και το δίκτυο περιπατητικών διαδρομών της, καθιερώνοντάς την ως κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας.

Η ψηφοφορία για τα βραβεία πραγματοποιήθηκε μέσω των δημοφιλών πλατφορμών IceLolly και Travelsupermarket, δύο από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και ταξιδιωτικών πακέτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μονοπάτι στην Άνδρο

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού της Άνδρου, Νίκος Μουστάκας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη διευθύντρια του ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, Ελένη Σκαρβέλη, για την επιτυχημένη διοργάνωση και τη συνεχή στήριξη στην προώθηση του νησιού.

Τόνισε επίσης ότι η βράβευση αυτή αντανακλά τις προσπάθειες της ομάδας Andros Routes, των εθελοντών, των τοπικών φορέων και του Δήμου που συμβάλλουν στη συντήρηση και καθαριότητα των μονοπατιών του νησιού.