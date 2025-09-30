Για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου υποβρυχίου αλιέα που βρέθηκε χθες νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Άνδρου.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, στην Εισαγγελία Σύρου και μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας που ολοκληρώθηκε λίγο μετα τις 14.00, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος.

Η ανακριτική διαδικασία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του θύματος και η ιατρική πραγματογνωμοσύνη μετά τη διενέργεια νεκροψίας/νεκροτομής.