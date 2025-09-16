Φωτιά έχει ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε γη και αέρα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Από το 112 εστάλη προεδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.