Φωτιά έχει ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε γη και αέρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.

Advertisement

Advertisement

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 17 #πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. September 16, 2025

Από το 112 εστάλη προεδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2025