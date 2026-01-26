Την πρώτη αντίδραση της Ελένης Τσολάκη μπροστά στην κάμερα μετά την αντικατάστασή της από την Κατερίνα Καραβάτου, εξασφάλισε το μεσημέρι της Κυριακής η κάμερα της εκπομπής του παλιού συνεργάτη της πρώτης, Γρηγόρη Γκουντάρα. Η ίδια, χωρίς να χάσει το χαμόγελό της, απέφυγε να τοποθετηθεί για το τηλεοπτικό θέμα των ημερών που έχει την ίδια στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Ελένη Τσολάκη δεν σκοπεύει να μιλήσει ανοιχτά για το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της από την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, η οποία πλέον συνεχίζει με διαφορετικό τίτλο και κεντρική παρουσιάστρια. Ο λόγος είναι απλός, καθώς νιώθει υποχρέωσή της να τιμήσει το συμβόλαιό της με το κανάλι του Αμαρουσίου.

Advertisement

Advertisement

Το πιο πιθανό μάλιστα, σύμφωνα με τους δικούς της ανθρώπους είναι να μην μιλήσει ποτέ ανοιχτά για όσα έζησε κατά τη διάρκεια της μικρής θητείας της στον ΑΝΤ1, όπως δεν μίλησε ποτε και για όσα είχαν διαδραματιστεί μεταξύ εκείνης και της διοίκησης του Open πριν από την αποχώρησή της το περασμένο καλοκαίρι.

Μάλιστα από τους δικούς της συνεργάτες, ο μόνος που δεν απομακρύνθηκε από τον ΑΝΤ1 ήταν ο προσωπικός της στυλίστας, Πάνος Αλμπάνης, ο οποίος πλέον θα ντύνει όλη την ομάδα της Κατερίνας Καραβάτου- αλλά όχι την ίδια την παρουσιάστρια.

Η Μαρία Μπακοδήμου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Κατερίνα Καραβάτου και η Σταματίνα Τσιμτσιλή το 2024.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της HuffPost, η Ελένη Τσολάκη έχει ήδη δεχτεί μια διερευνητική προσέγγιση από άλλον τηλεοπτικό σταθμό, όμως εκείνη δεν βιάζεται καθόλου καθώς θεωρεί ότι έχει ακόμα χρόνο να μελετήσει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις της.

Η τηλεόραση στο πλευρό της Τσολάκη

Δεκάδες άνθρωποι της τηλεόρασης έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες μέρες υπέρ της Ελένης Τσολάκη, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς, όπως η Κατερίνα Γκαγκάκη, συνεργάστηκαν επί σειρά ετών με τον ΑΝΤ1 ή συνεχίζουν να βρίσκονται στο payroll του σταθμού, όπως ο Βαγγέλης Περρής αλλά και ο Γιώργος Λιάγκας που δεν δίστασε να πάρει θέση μέσα από την εκπομπή του:

«Όταν ξεκινάει μια εκπομπή, το κανάλι δίνει. Όταν η εκπομπή δεν ανεβαίνει, το κανάλι σταματάει να δίνει. Άρα είναι νομοτελειακό. Στην Καραβάτου τώρα δίνουν. Αν η Καραβάτου δεν πάει καλά, μετά θα τους ζητάει πράγματα και δεν θα της δίνουν. Θα επενδύσουν σε κάτι που φαίνεται ότι πάει. Στην Τσολάκη στην αρχή έδωσαν, μετά σταμάτησαν να δίνουν.

Είναι πολύ μεγάλη ιστορία κατά πόσο τα στελέχη ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά αυτή, δεν αναφέρομαι στον ΑΝΤ1 μην παρεξηγηθώ πάλι, γενικά το λέω. Οι αλλαγές και οι προσθήκες σε μια εκπομπή σπάνια φέρνουν αλλαγή. Σπάνια η προσθήκη ενός ανθρώπου θα φέρει μια τόσο μεγάλη αλλαγή. Συνήθως δεν φέρνει.

Advertisement

Ότι γύρισαν το τρέιλερ της Καραβάτου στο Μάτερχορν με ξεπερνά. Είναι μια από τις πιο θανατηφόρες κορυφές των Άλπεων, έχουν σκοτωθεί οι περισσότεροι άνθρωποι στο Μάτερχορν. Τώρα κατάλαβα ότι την πήγαν στο Μάτερχορνητην Κατερίνα, της εύχομαι να μην έχει την ίδια τύχη» κατέληξε ο παρουσιαστής του «Πρωινού».

Κατερίνα Γκαγκάκη: «Ο ΑΝΤ1 έκανε απότομες κινήσεις, χωρίς υπομονή από την αρχή της λειτουργίας του»

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Δεν θα πόνταρα στην Κατερίνα Καραβάτου. Το “φάντασμα” της Ελένης Τσολάκη θα πλανάται στο πλατό».

Advertisement

Βαγγέλης Περρής: «Δεν βλέπω κομψό αυτό που συνέβη με Τσολάκη- Καραβάτου».