Δεν κρύβει την ευτυχία της η Ιωάννα Τούνη που έγινε κουμπάρα το απόγευμα του Σαββάτου, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της Πάρη και τον αγαπημένο της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, που τον φωνάζει χαϊδευτικά Ρόμπι.

Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την καλύτερη φίλη και συνέταιρό της στην εταιρεία γυναικείας ένδυσης Bubblegun, Στέλλα Πάσσαρη με τον γυμναστή Σωτήρη Αφεντάκη . Το μυστήριο έγινε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και φυσικά η 32χρονη κορυφαία Ελληνίδα influencer δεν απαρνήθηκε το σέξι στυλ που χαρακτηρίζει στις ενδυματολογικές της επιλογές.

Η Ιωάννα Τούνη με τον γιο της Πάρη και τον δεύτερο κουμπάρο- και στενό φίλο του γαμπρού- Ανδρέα Ράφτη.

Οι νεόνυμφοι, Στέλλα Πάσσαρη και Σωτήρης Αφεντάκης.

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης τραβούσε βίντερο συνεχώς την αγαπημένη του με το ολοκαίνουριο πορτοκαλί iphone pro max.

Η παρουσία του Ρόμπι, που σπάνια αποχωρίζεται το total black χρώμα στα ρούχα, ήταν διακριτική αλλά το βλέμμα του ήταν συνεχώς στραμμένο στη διάσημη σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη.

Ένα χολιγουντιανό σκηνικό είχε στηθεί από νωρίς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της νύφης με γέλια, σαμπάνιες, δυνατή μουσική και πολύ χορό.