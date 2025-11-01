Δεν κρύβει την ευτυχία της η Ιωάννα Τούνη που έγινε κουμπάρα το απόγευμα του Σαββάτου, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της Πάρη και τον αγαπημένο της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, που τον φωνάζει χαϊδευτικά Ρόμπι.
Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την καλύτερη φίλη και συνέταιρό της στην εταιρεία γυναικείας ένδυσης Bubblegun, Στέλλα Πάσσαρη με τον γυμναστή Σωτήρη Αφεντάκη . Το μυστήριο έγινε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και φυσικά η 32χρονη κορυφαία Ελληνίδα influencer δεν απαρνήθηκε το σέξι στυλ που χαρακτηρίζει στις ενδυματολογικές της επιλογές.
Ένα χολιγουντιανό σκηνικό είχε στηθεί από νωρίς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της νύφης με γέλια, σαμπάνιες, δυνατή μουσική και πολύ χορό.