Τουλάχιστον τρεις μήνες είναι ζευγάρι ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης και η Ιωάννα Τούνη. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η 32χρονη κορυφαία Ελληνίδα influencer και ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας έχουν έρθει πλέον πάρα πολύ κοντά και αυτός ήταν ο λόγος που έκαναν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Μύκονο με αφορμή τα βαφτίσια του παιδιού στενής της φίλης.

Το πρωί της Τρίτης, η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, εξασφάλισε πλάνα του ζευγαριού από το closing party του εστιατορίου Interni στη χώρα της Μυκόνου, όπου εργάζεται στην υποδοχή ο στενός της φίλος, Μηνάς Αηδόνης.

«Αν δεν ήταν μια σοβαρή σχέση, η Ιωάννα δεν θα τον έφερνε σε επαφή με τον γιο της, που είναι ό,τι πιο σημαντικό για εκείνη» αποκαλύπτει πηγή από το περιβάλλον της. «Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, που δουλεύει πολύ και δεν κυνηγάει τη δημοσιότητα ενώ όσοι τον γνωρίζουν έχουν να πουν μόνο καλά λόγια για εκείνον». Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο ίδιος δεν έκανε καμία ανάρτηση στο Instagram του από το νησί των Ανέμων.

Όπως και η Ιωάννα Τούνη, έτσι και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης αγαπάει πολύ τα ταξίδια. Τα τελευταία χρόνια έχει ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ έχει επισκεφτεί την Ταϋλάνδη, τη Βραζιλία και το Μαρόκο.

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είναι επίσης αθλητικός τύπος, καθώς συμμετέχει στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas και είναι πολύ δεμένος με τους συμπαίκτες του- το ίδιο δεμένος είναι με τα μικρότερα αδέλφια του.

Όπως και η διάσημη σύντροφός του, έτσι και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης εργάζεται πολλές ώρες, αφού είναι μέτοχος σε τρία καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη (Mone, Hype Society Toumba, Hype Society Limani) και ένα beach bar στη Χαλκιδική (Moa)- εκεί φημολογείται ότι ήρθαν κοντά το καλοκαίρι και έγιναν ζευγάρι. Μάλιστα στο παρελθόν έχουν δουλέψει και οι δύο στο ίδιο club ως υποδοχή, το Markiz.

Η μεγάλη του αδυναμία, είναι ο σκύλος του, ο Ρομπέρτο, ράτσας πίτμπουλ, ενώ όταν μικρότερος έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το μόντελινγκ.

