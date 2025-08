Η Ιωάννα Τούνη συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 2017 ως η «σέξι παίκτρια» του My Style Rocks. Μία γυναίκα που ήταν ήδη σχετικά γνωστή κυρίως στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που ποτέ δεν θέλησε να αφήσει, ακόμα και αν εκεί μπορεί να πέσει επάνω στους ανθρώπους που η ίδια κατηγορεί ότι ευθύνονται για τη διαρροή του πολυσυζητημένου «revenge video» που δεν είχε γυρίσει με τη συναίνεσή της.

Αν γκουγκλάρει κάποιος το όνομα «Ιωάννα Τούνη» τα αποτέλεσματα τείνουν στο άπειρο. Την έχουν χαρακτηρίσει «ελληνίδα Κιμ Καρντάσιαν» όχι μόνο για τις σέξι καμπύλες της αλλά και για το επιχειρηματικό της δαιμόνιο που την έχει καταστήσει ως μια από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στη χώρα μας.

Advertisement

Advertisement

Θυμάμαι πριν από αρκετό καιρό, γνωστός μου την είχε προσεγγίσει για να κάνει Giveaway στο Instagram και εκείνη είχε απαντήσει πως έπρεπε να μπει σε μια μεγάλη λίστα αναμονής αφού για τους επόμενους ΕΞΙ μήνες ήταν «κλεισμένη». Κάθε διαγωνισμός στο feed της Ιωάννας φυσικά κοστίζει μια μικρή περιουσία (ακούγεται ότι το post φτάνει και τις 8.000 ευρώ και το δώρο πρέπει να ξεπερνάει τις 10.000) αλλά επειδή όλα ορίζονται από τον νόμο της προσφοράς και τις ζήτησης, η εγχώρια αγορά έχει αποφασίσει ότι η Τούνη «τα φέρνει» άρα αξίζει τα χρήματά της.

Η ίδια πάντως φροντίζει πάντως οι λογαριασμοί της στο Instagram και το Tik Tok να μην θυμίζουν μόνο σουπερμάρκετ, τροφοδοτώντας το αδηφάγο κοινό της με καθημερινό υλικό από τη ζωή της. Ξέρουμε πάντα που βρίσκεται και με ποιους (τουλάχιστον αυτό μας αφήνει να νομίζουμε), πότε παίρνει τον γιο της (το οποίο επίσης πλέον συμμετέχει στις εμπορικές προωθήσεις) , που θα πάει διακοπές, πότε έχασε τη βαλίτσα της ή το αεροπλάνο, πώς είναι το δωμάτιο του ξενοδοχείου που μένει, αν έχει βγάλει σπυράκι στο πρόσωπο, πώς αναρρώνει από τις αισθητικές επεμβάσεις στη μύτη ή το στήθος, πώς είναι το νέο διαμέρισμα που απέκτησε (έχει ήδη αγοράσει τρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης) ποιες ασκήσεις κάνει στο γυμναστήριο και αποκαλεί τις followers της «συμπεθέρες».

Διαθέτει την ικανότητα να μιλάει στην κάμερα του κινητού της για δέκα λεπτά χωρίς να βάλει τελεία, δεν την ενδιαφέρει ούτε να κάνει εξώφυλλα, ούτε να εμφανίζεται σε εκπομπές, αφού έχει τα δικά της Μέσα να πει αυτό που θέλει και όποτε η ίδια το επιθυμεί, δηλαδή να έχει τον απόλυτο έλεγχο του περιεχομένου που προσφέρει στους φαν της. Ακόμα και όταν συμμετείχε στο Just The Two Of Us (παρεμπιτόντως διαθέτει ωραία φωνή), το έκανε με τα χίλια ζόρια επειδή της το ζητούσε επίμονα ο σύντροφός της που συνεργαζόταν τότε με τον Νίκο Κοκλώνη.

Για την Ιωάννα Τούνη μπορείς να ακούσεις τα καλύτερα και τα χειρότερα: Άνθρωποι που την έχουν γνωρίσει από κοντά μπορεί να πουν ότι «είναι σνομπ» ή «έχει ύφος» ( η δικαιολογία είναι ότι κρατάει σε απόσταση ανθρώπους που δεν γνωρίζει λόγω ανασφάλειας). Ταυτόχρονα οι φίλοι της ορκίζονται ότι είναι ο πιο δοτικός και απλός άνθρωπος που έχουν γνωρίσει και πως δεν ξέχασε κανέναν τους όσο ανέβαινε. Η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο οργανώνει δωρεάν διακοπές για τις φίλες της, όπως τώρα που θα της πάει στην Ίμπιζα για τα 32α γενέθλιά της.

Ιωάννα Τούνη: ««Δεν είχα ποτέ σύντροφο που να βγάζει παραπάνω χρήματα από μένα, δεν έχω ψάξει ποτέ σύντροφο χορηγό»

Το τίμημα αυτή της επιτυχίας φαίνεται πως έχει πληρώσει η προσωπική της ζωή. Στην πρόσφατη συνέντευξή της στον youtuber φίλο της, Ανέστη Ευαγγελόπουλο, παραδέχτηκε πως κάνει συνεχώς λανθασμένες επιλογές συντρόφων, πράγμα που η ίδια καταλαβαίνει ότι συμβαίνει επειδή μεγάλωσε ως «παιδί αγνώστου πατρός».

Advertisement

«Η Ιωάννα Τούνη έμεινε offline για τρεις μέρες» έγραφε πρόσφατα ένα μεγάλο ενημερωτικό σάιτ, αφού για εκείνη ακόμα και μια σύντομη αποχή από τα social media καταλήγει να γίνει θέμα. Το ότι καταφέρνει να πρωταγωνιστεί σε όλων των ειδών τις ιστοσελίδες, αποτελεί έτσι κι αλλιώς μια μεγάλη της κατάκτηση, ακόμα και συχνά οι τίτλοι που τη συνοδεύουν φλερτάρουν με τη φαιδρότητα.

Ένας άνθρωπος που την έχει ζήσει πολύ από κοντά και τώρα δεν έχουν επαφές, μου είχε πει πρόσφατα ότι αν περάσει μία εβδομάδα και το όνομά της δεν γίνει είδηση στα Μέσα παθαίνει πανικό και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να ασχοληθούν μαζί της. Άσχετα αν αυτή η τοποθέτηση είναι υπερβολική (που μάλλον είναι), η υπερπροβολή που της χαρίζουν τα Μέσα είναι πάλι αποτέλεσμα του νόμου προσφοράς-ζήτησης. Γιατί πολύ απλά αν δεν «πουλούσε» δεν θα έγραφαν για εκείνη.

Με την καλύτερή της φίλη και συνέταιρό στην εταιρεία ενδυμάτων Bubblegun, Στέλλα Πάσσαρη.

Σε έναν κόσμο πάντως που το κυρίαρχο μήνυμα στα νέα κορίτσια είναι να βρουν έναν καλό (δηλαδή πλούσιο) σύντροφο για να αγοράζουν τσάντες Chanel και να τις πηγαίνει διακοπές στη Μύκονο, η Ιωάννα Τούνη, ακόμα και η εικόνα της είναι για κάποιους απωθητική, έρχεται να πει το ακριβώς αντίθετο: Μην βασίζεσαι σε κανέναν, δούλεψε σκληρά (γιατί εκείνη όντως δουλεύει), βγάλε τα δικά σου χρήματα και όρισε εσύ τη ζωή σου, όπως αποφάσισε να κάνει κι εκείνη από πολύ νωρίς.

Advertisement

Εξάλλου η Ιωάννα ποτέ δεν απαίτησε να ασχοληθούμε μαζί της. Και αν συνεχίζουμε να το κάνουμε, σημαίνει ότι αυτό το κορίτσι τελικά κάτι έχει κάνει σωστά.

Advertisement