Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Οι δύο παρουσιαστές, άφησαν πίσω την τηλεοπτική τους «διαμάχη» από την εποχή που εκείνος είχε υπερασπιστεί με πολύ έντονο τρόπο την, τότε, συνεργάτιδά του, Φαίη Σκορδά. Αφορμή είχε σταθεί το πολυσυζητημένο ξέσπασμα που είχε κάνει εναντίον της η οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής του Alpha.

Λίγο πριν από το τέλος της συνέντευξης ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σχολίασε ότι είναι άδικο να λένε ότι η εκπομπή της έχει μεγαλύτερη απήχηση φέτος στο κοινό επειδή είναι έγκυος, με εκείνη να απαντάει ότι κάτι τέτοιο είναι κυρίως άδικο για την ομάδα της. «Αποφάσισα κάποια πράγματα να τα αλλάξω… εντάσεις, τσίτες, αφού δεν είμαι έτσι ως άνθρωπος».

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα»

«Εγώ πριν ξεκινήσω (σ.σ την εκπομπή της) θα δω τον Λιάγκα, δεν σας κάνω πλάκα. Έχει πολύ ωραία θεματολογία και θεωρώ άδικα κάποια δημοσιεύματα από τώρα, που μπορεί κάποιες μέρες να μην πηγαίνει καλά, να λένε ποιος είναι ο αντικαταστάτης του για του χρόνου. Είναι άκομψο» παραδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου. «Μεταξύ μας πρέπει να έχουμε μία αλληλεγγύη».

«Με κανέναν δεν έχω να χωρίσω τίποτα» συνέχισε η 40χρονη παρουσιάστρια. «Λάθη έχουν γίνει και μεταξύ μας και με την Φαίη, είναι χαζό όλο αυτό, δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα. Μετά φεύγεις και πας σπίτι σου Μπορεί μελλοντικά να βρεθούμε κάπου όλοι μαζί».

Η σχέση της Κατερίνας Καινούργιου με το πρώην ζεύγος Σκορδά- Λιάγκα μετράει πολλά χρόνια. Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας η πρώτη παρουσίασε για μία σεζόν την πρωινή εκπομπή του Mega μαζί με τη Δούκισσα Νομικού, τον Νίκο Παπαδάκη, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Μαρία Αραμπατζή και την επόμενη χρονιά τη θέση του πήραν ο Γιώργος με τη Φαίη σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανάμεσα στη Δούκισσα Νομικού, τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά τον Ιούλιο του 2011.

Εξάλλου, λίγο καιρό μετά την on air «σύγκρουσή» της με τη Φαίη Σκορδά στις αρχές του 2024, η Κατερίνα Καινούργιου την είχε συναντήσει σε ένα πάρτι μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας για τα Ποσειδώνια και την είχε χαιρετήσει εγκάρδια, δείχνοντάς της ότι δεν είχε κάποιο θέμα μαζί της, ενώ πριν από έναν χρόνο οι δυο γυναίκες είχαν παρευρεθεί σε πριβέ κάλεσμα του σχεδιαστή Στυλιανού στο Κολωνάκι.