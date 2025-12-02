Με υψηλά νούμερα τηλεθέασης ξεκίνησε η εβδομάδα για τo Mega αφού τόσο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη όσο και η Φαίη Σκορδά είδαν τα ποσοστά τους να εκτοξεύονται (22,5% και 18,6% αντίστοιχα) στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, παρά την πολυδιαφημισμένη συνέντευξη του Νίκου Οικονομόπουλου, βρέθηκε στην τρίτη θέση με 12,6% στο δυναμικό κοινό, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου βγήκε δεύτερη με 17,5%.

Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν όμως ο λιγότερο (έως καθόλου) ευνοημένος στο lead in αφού το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε μόλις 4,7% στο φινάλε της εκπομπής. Στο σύνολο κοινού την έκπληξη έκανε η Super Κατερίνα (16,3%) που βρέθηκε μια ανάσα μόνο κάτω από τους αήτηττους «Αταίριαστους» (16,8%).

Στους κερδισμένους της Δευτέρας ο Πέτρος Κουσουλός στον ΑΝΤ1 (17,5%) με τη Ζήνα Κουτσελίνη να πέφτει στο 8,6%. Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega εξακολουθεί να κερδίζει το δυναμικό (19%) αλλά και το σύνολο κοινού (21,3%). Στην ΕΡΤ, την υψηλότερη επίδοση στο κοινό 18-54 σημείωσε η εκπομπή «Στούντιο 4» με 7,8%. Υψηλή επίδοση για το Deal (19,8%) αλλά και για το «Ράδιο Αρβύλα» (18,3%).

Ανάμεσα σε εκείνους που δεν κατάφεραν να σημείωσουν υψηλά νούμερα τη Δευτέρα ήταν ο Κώστας Τσουρός με 1,6% στο δυναμικό κοινό αλλά και ο Θανάσης Πάτρας στο Open με 2,5%. Χαμηλά ποσοστά και για το Real View (2,7%), αφού η σειρά «Αν υπήρχες θα σε χώριζα» που ξεκίνησε να προβάλλεται χτες σε επανάληψη έκανε πολύ απογοητευτικά νούμερα (1,1%). Μονοψήφια νούμερα για τα παιχνίδια «Ρουκ Ζουκ» (7,9%) και 5Χ5 Celebrity (7,3%), στο 6,7% το δελτίο του Νίκου Χατζηνικολάου.

Χαμηλά νούμερα για Μουρατίδη, Αρναούτογλου, Φερεντίνο

Από τα ελάχιστα χαμένα στοιχήματα του Alpha παραμένει το Money Drop (6,6%). Κακή μέρα και για το 2night show του Γρηγόρη Αρναούτογλου (8,8%) ενώ το The Wall του Χρήστου Φερεντίνου αρκέστηκε στο 7,7%. Χαμηλά ποσοστά και για τις ελληνικές σειρές της ΕΡΤ: Στο 2% η «Ηλέκτρα», στο 2,8% το «Παιδί» και ακόμα χειρότερη επίδοση για το «Καλά θα πάει κι αυτό» (1,7%).