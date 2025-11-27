Τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης αλλάζουν ξανά τη σειρά προτίμησης του κοινού στην πρωινή ζώνη.

Ο ΣΚΑΪ έκανε την ανατροπή της ημέρας στην πρωινή ζώνη αφού στους πίνακες με καθαρά νούμερα τηλεθέασης το δίδυμο Οικονόμου- Παυλόπουλου έκανε μέσο 20,1% στο δυναμικό κοινό και 22,4% στο σύνολο αφήνοντας πίσω τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο με την Ανθή Βούλγαρη (15,9%) όσο και Happy Day (17,2%). Μικρή άνοδος για το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 (3,2%).

Στην αμέσως επόμενη ζώνη, η Κατερίνα Καινούργιου έκοψε πρώτη το νήμα με 17,4% στο δυναμικό κοινό- στο σύνολο κοινού όμως «παραχώρησε» την πρωτιά στους «Αταίριαστους» (17,5%).

Advertisement

Advertisement

Αρνητικό ρεκόρ τόσο για το Breakfast@Star που έκανε μέσο όρο μόλις 5% στο δυναμικό κοινό (έπεσε μάλιστα μέχρι το 2% σε τέταρτο) αλλά και για το «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 με 2,7% στα καθαρά ποσοστά τηλεθέασης. Χαμηλές πτήσεις και για το Buongiorno (7,6%).

Χαμηλά ποσοστά στο δυναμικό κοινό για τη Ζήνα Κουτσελίνη (7%), άνοδος για τον Θανάση Πάτρα στο Open (4,1%).

To «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 έκανε μέσο όρο 7,2%, ο Σπύρος Χαριτάτος στο Open 2,8%., ενώ ο Κώστας Τσουρός αρχίζει να δείχνει μικρά σημάδια ανάκαμψης με 3,9% στο δυναμικό και 5,4% στο σύνολο κοινού.

Χαμηλή επίδοση για το Cash or Trash (7,6%), ενώ την ίδια ώρα το Deal του Alpha σημείωνε 14,9%. Το «Βινύλιο» του Αντώνη Κανάκη κέρδισε το 17,2% του δυναμικού κοινού, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες προτίμησαν το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha, που πήρε την πρωτιά στο σύνολο με 22,1%.

Τα καθαρά… γκολ στους πίνακες τηλεθέασης

Στην prime time ζώνη, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ έκανε 28,2% στο κοινό 18-54, φτάνοντας το 41,8% στους άντρες 25-44. Σε αντίθεση με τις σειρές του ΑΝΤ1 (Grand Hotel: 9,2%, Παιχνίδια Εκδίκησης: 7,5) και τη «Φάρμα» του Star (8,6%), οι σειρές του Alpha αντιστάθηκαν πιο σθεναρά στον ανταγωνισμό (Άγιος Έρωτας: 16,4%, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: 10,9%).

Η Δανάη Παππά και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος πρωταγωνιστούν στον «Άγιο Έρωτα».

Απογοητευτικά ποσοστά για τη σειρά «Ηλέκτρα» της ΕΡΤ1 με 1,8% στο δυναμικό κοινό αλλά και για το «Παιδί» (2,1%).

Advertisement

Στο Open, το Real View αρκέστηκε στο 2,5% (με lead in 0,8%) και η «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο 3,1%. Ακριβώς απέναντι στον ΑΝΤ1 ο Πέτρος Κουσουλός έκοβε πρώτος το νήμα με 17,1%.

Advertisement