Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που λαμβάνουν οι σταθμοί καθημερινά μετά τις 11 το πρωί με τα καθαρά ποσοστά τηλεθέασης, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, το Mega έκοψε πρώτο το νήμα στο δυναμικό κοινό με 14,2% με τον Alpha να κερδίζει το σύνολο με 15,7%.

Στις εκπλήξεις της ημέρας ανήκει το κεντρικό δελτίο του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα που πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 13%.

Advertisement

Advertisement

Στην πρώτη θέση του Top 10 των προγραμμάτων της Τετάρτης, το «Ράδιο Αρβύλα» με 806.000 τηλεθεατές βρέθηκε μια ανάσα πάνω από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» που συγκέντρωσε 783.000 τηλεθεατές.

Η παρέα του Αντώνη Κανάκη έκανε μέσο όρο 21,6% στο δυναμικό κοινό και 20,4% στο σύνολο, ενώ ο Λάκης Λαζόπουλος πήρε την πρωτιά στην prime time ζώνη με 17,5% στο δυναμικό και 19,2% στο σύνολο κοινού.

Μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο δυναμικό κοινό και το σύνολο παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλες τις σειρές: Το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha σημείωσε 12,4% στο κοινό 18-54 και 20,3% στο σύνολο ενώ το Grand Hotel έκανε 10,4% στο δυναμικό και 17,5% στο σύνολο κοινού.

Ικανοποιητικά ποσοστά για τη «Φάρμα» του Star με 11,5% που, όλα δείχνουν πλέον ότι θα πάρει το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν.

Η πιο πετυχημένη εκπομπή της ΕΡΤ1 ήταν το «Στούντιο 4» με 8,9% στο δυναμικό κοινό και η πιο αδικημένη, για πολλούς, το «Νωρίς Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έμεινε στο 1,1%.

Αποκαρδιωτικά ποσοστά και για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού που έμεινε στο 1,9%, και άκρως ενθαρρυντικά για τη σειρά «Τότε και Τώρα» με 12,7% στο δυναμικό κοινό.

Advertisement

Τα καθαρά ποσοστά στην πρωινή ζώνη

Πρώτη στο δυναμικό όσο και στο σύνολο κοινού παρέμεινε η Κατερίνα Καινούργιου με 15,1% και 17,1% αντίστοιχα, με τη Φαίη Σκορδά να ανεβάζει στροφές στο δυναμικό κοινό με 11,1% και τον Γιώργο Λιάγκα να πηγαίνει καλύτερα στο σύνολο με 14,1% αλλά όχι στο κοινό 18-54 (8,6%) σύμφωνα με τα καθαρά ποσοστά.

Σε ανοδική τροχιά το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου στο Open με 6,4% στο δυναμικό και 10,7% στο σύνολο, πιο χαμηλά ο Θανάσης Πάτρας με 2,6% και μόλις 49000 τηλεθεατές στο σύνολο.

Στο 3,5% το Real View με 124.000 τηλεθεατές και στο 2,3% ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με 2,3% στο δυναμικό κοινό και 3,9% στο σύνολο. Την ίδια ώρα ο Πέτρος Κουσουλός σημείωνε 18,6% στο δυναμικό και 19,5% στο σύνολο κοινού

Advertisement

Advertisement