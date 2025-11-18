Καθαρά νούμερα τηλεθέασης: Ο Γιώργος Λιάγκας στους νικητές και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στους χαμένους της ημέρας

Μεγάλη ανατροπή έγινε στους πίνακες τηλεθέασης της Δευτέρας 17/11, αφού ο Γιώργος Λιάγκας πέρασε μετά από αρκετές εβδομάδες πρώτος στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας στα καθαρά νούμερα (που ανακοινώνονται πιο αργά το πρωί) 17,3%. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σταύρος Μπαλάσκας, δεν εμφανίστηκε στο πλατό ούτε το πρωί της Τρίτης αλλά βγήκε μέσω σύνδεσης από το σπίτι του, επιτρέποντας στην ομάδα της εκπομπής να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά.

Έχοντας πάρει lead in μόλις 4,7% από το «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Λιάγκας ξεκίνησε με 7,6%, φτάνοντας μετά τις 10.30 στο 21,6%. Το «Πρωινό ΑΝΤ1» έκοψε πρώτο το νήμα και στο σύνολο κοινού με 15,6%.

Νωρίτερα το Happy Day με 17% είχε χάσει την πρωτιά στο δυναμικό κοινό από την «Κοινωνία Ώρα Mega» με 19,2%, φτάνοντας μάλιστα σε τέταρτο το 25,9%.

Η υπόθεση του Σπύρου Μαρτίκα, που συνοδεύεται καθημερινά με νέες αποκαλύψεις, ευνόησε ιδιαίτερα και τον Πέτρο Κουσουλό που σημείωσε 16,6 στο δυναμικό κοινό, ενώ τα καθαρά νούμερα τον ανέβασαν και στο σύνολο κοινού (19,9%).

Η χαρά στον ΑΝΤ1 δεν συνεχίστηκε όμως αφού το «Ρουκ Ζουκ» έκανε μέσο όρο 7% και το 5Χ5 περιορίστηκε στο 6%. Τα χαμόγελα στο κανάλι του Αμαρουσίου έφερε για λίγο ο Αντώνης Κανάκης με 20,3% , ενώ στην prime time τα πράγματα δυσκόλεψαν ξανά: 10,4% για το Grand Hotel και μόλις 6,6% για τον «Δικαστή» που έδωσε lead in μόλις 5,7% στον Γρηγόρη Αρναούτογλου (ΧΧΧ).

Στον Alpha, το Deal σημείωσε 18,7% στα καθαρά νούμερα, ο «Άγιος Έρωτας» 14,1% , το Porto Leone 13,1% και το Money Drop εξακολουθεί να «φωνάζει» ότι πρέπει να αλλάξει ζώνη προβολής αλλά κανείς δεν το ακούει (7,4%).

Στο Star, το Cash or Trash έκανε μια καλή αρχή για την εβδομάδα αυτή με 13,5% , όπως και η «Φάρμα» που σημείωσε 13,2% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, ο Κώστας Τσουρός παρέμεινε στα γνώριμα ποσοστά του (2,7%), όπως και το The Wall που περιορίστηκε στο 6,9%.

Καθαρά (δεν πάνε και πολύ καλά) τα πράγματα και στην ΕΡΤ

Στην ΕΡΤ1, πολικά νούμερα για το δίδυμο Κατσούλη- Ηλιάκη (1,8%), χαμηλά το δίδυμο Σεργουλόπουλου- Μελιτά (2,5%). Στη μεσημεριανή ζώνη, η «Π.Ο.Π Μαγειρική» σημείωσε 1,6% και οι μόνοι που διασώζονται είναι το δίδυμο Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλου (6,9%). Στο 1,8% η σειρά «Ηλέκτρα» η οποία όμως έκανε 5% στο σύνολο. Στο 2,6% η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», ενώ το «Παιδί» έκανε μέσο όρο 3,5%.

Στο Open, o Θανάσης Πάτρας έμεινε στο 3,1%, ενώ το Real View, με lead in 1,2%, έκανε μέσο όρο 3,3%.

Στο Mega, η Ράνια Τζίμα πηρε προβάδισμα με 15,6%, ενώ η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κατάφερε να ξεπεράσει τον «Άγιο Έρωτα» του Alpha με 14,9% (και 20,4% στο σύνολο), χαρίζοντας υψηλό lead in στη «Γη της Ελιάς» (12,1% και 21,9% αντίστοιχα).

