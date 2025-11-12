Σε βραδινή έξοδό τους στο νυχτερινό κέντρο Enastrοn όπου εμφανίζεται η φίλη και γειτόνισσά τους, Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί με τον Σάκη Ρουβά, συνέλαβε ο φακός του περιοδικού ΟΚ! τον Γιώργο Λιάγκα με την αγαπημένη του, Μαρία Αντωνά.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, συνόδευε ο Γιάννης Λάτσιος αλλά και η Ευαγγελία Αραβανή με τον σύζυγό της, Σπύρο Λάζαρη.

Advertisement

Advertisement

Στις αποκλειστικές φωτογραφίες που δημοσιεύονται σήμερα στο ΟΚ!, το ζευγάρι παρακολουθεί το πρόγραμμα της Νατάσας Θεοδωρίδου αγκαλιασμένο, ενώ αρκετές στιγμές ήρθαν ακόμα πιο κοντά εκδηλώνοντας τα τρυφερά τους αισθήματα.

Μετά το τέλος του προγράμματος της Νατάσας Θεοδωρίδου, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά πήγαν μαζί στα καμαρίνια για να τη συγχαρούν και φωτογραφήθηκαν μαζί της χωριστά.

«Μαρία Αντωνά: Ο Γιώργος επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια»

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, η Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε στα κακόβουλα σχόλια για τη σχέση τους από χρήστες των social media: «Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Τον επηρεάζουν τον Γιώργο Λιάγκα τα αρνητικά σχόλια, πόσο μάλλον για την εξωτερική του εμφάνιση. Ακόμη και στον πιο τέλειο άνθρωπο να πας, αν του πεις κάτι που δεν είναι κομψό, θα τον επηρεάσει» ανέφερε.

Διαβάστε περισσότερα στο ΟΚ! που κυκλοφορεί