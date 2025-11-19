Στην πολύ πρωινή ζώνη, η «Κοινωνία ώρα Mega» παρέμεινε στην πρώτη θέση αφού σύμφωνα με τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης που ανακοινώνονται σε δεύτερο χρόνο, η εκπομπή σημείωσε 17,5% (αγγίζοντας το 41,7%), μια ανάσα πάνω από το Happy Day (16,7%). Όσο για το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 ανέβηκε στο 3,2%.

Ξανά στην κορυφή και η Κατερίνα Καινούργιου (14%), με τη Φαίη Σκορδά να ακολουθεί από πολύ κοντά (13,8% ), τον Γιώργο Λιάγκα με 12,2%, το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου με 12% και το δίδυμο Σεργουλόπουλου- Μελιτά να σημειώνει 5,1%.

Advertisement

Advertisement

Στο σύνολο κοινού όμως, ο Γιώργος Λιάγκας, έχοντας αφιερώσει σχεδόν τη μισή του εκπομπή στην υπόθεση του Σπύρου Μαρτίκα, ευνοήθηκε πολύ στα νούμερα με 16,4%.

Στους νικητές της Τρίτης, η παρέα του Αντώνη Κανάκη με 21%, ενώ ο αγώνας Ελλάδα- Λευκορωσία άγγιξε το 29,8% λίγο πριν από τέλος. Παρόλα αυτά η σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο» δεν σημείωσε απώλειες αφού στα καθαρά νούμερα κρατήθηκε στο 17,7% . Ανεβασμένη και η «Γη της Ελιάς» με 13,8%.

Τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια;

Στους χαμένους της Τρίτης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με 2.8% στο δυναμικό κοινό, ο Κώστας Τσουρός με 1,8% στον ΣΚΑΪ , ο Θανάσης Πάτρας με 3,3% και το Real View στο Open με 2.3% παρά το γεγονός ότι αυτή η εκπομπή γίνεται σχεδόν κάθε μέρα θέμα συζήτησης και στις άλλες εκπομπές.

Αρνητικό ρεκόρ και για το The Wall του Χρήστου Φερεντίνου με 6,2% στο δυναμικό και 6,1% στο σύνολο κοινού,

Διψήφια ποσοστά και για τη «Φάρμα» (10,9%) και για το Grand Hotel (12,4%) , δυσάρεστη επίδοση για τη σειρά «Γιατί ρε πατέρα» (7%). Παρόλα αυτά το «The 2night show» πήγε καλύτερα σε σχέση με τη Δευτέρα ( 14,1%).

Μονοψήφια ποσοστά τόσο το Rouk Zouk (9,2%) όσο και 5X5 Celebrity με 7,3% . Τα δυο τηλεπαιχνίδια του ΑΝΤ1 φλερτάρουν πλέον με τον κίνδυνο να αποχαιρετήσουν οριστικά το κοινό στο τέλος της σεζόν.