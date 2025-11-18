Μετά από μόλις μία μέρα απουσίας, η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στα επαγγελματικά της καθήκοντα το πρωί της Τρίτης, φορώντας μαύρα κοκκάλινα γυαλιά μυωπίας του οίκου Prada. «Έχω μία πάθηση στα μάτια, αρκετά σοβαρή και γι’ αυτόν τον λόγο φοράω σκληρούς φακούς επαφής» εξομολογήθηκε στους συνεργάτες της η 45χρονη παρουσιάστρια του Buongiorno.

«Την Κυριακή το βράδυ πρήστηκε το μάτι μου το αριστερό από κάτω, το κάτω βλέφαρο όλο πολύ, που μπορεί να συμβεί τελοσπάντων από μόλυνση, από οτιδήποτε» συνέχισε η Φαίη Σκορδά. «Χτες το πρωί ήταν πολύ χειρότερα, δεν μπορούσα να βάλω δηλαδή φακούς και με πονούσε πάρα, πάρα πολύ. Τελοσπάντων μου είπαν ότι ήταν χαλάζιο αλλά ήταν διάχυτο στο κάτω μάτι και έπρεπε να ανοίξει».

«Μου είπαν ότι ήταν από στρες» κατέληξε η Φαίη Σκορδά η οποία μάλιστα παράδεχτηκε πως καθώς περίμενε στην κλινική για την επέμβαση παρακολούθησε την εκπομπή. «Παιδιά είμαστε ωραίοι! Μου άρεσε πάρα πολύ».