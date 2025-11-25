Πρώτοι αλλά με μικρή πτώση στα νούμερα τηλεθέασης οι «Ράδιο Αρβύλα»

Οι νικητές της Δευτέρας

Την καλύτερή της σεζόν διανύει η «Κοινωνία Ώρα Mega», αφού τη Δευτέρα έκανε μέσο όρο 17,4%- αγγίζοντας μάλιστα το 25,5% λίγο μετά την έναρξη. Λίγο πιο χαμηλά βρέθηκε το Happy Day με 16,2%.

Η Κατερίνα Καινούργιου πήρε ξανά την πρωτιά με 17,1%. Άνοδος και για τη Φαίη Σκορδά στο δυναμικό κοινό με 13,2%. Στο σύνολο κοινού την κούρσα οδήγησαν οι «Αταίριαστοι» με 19%.

Άνοδος για τον Πέτρο Κουσουλό με 16,6% αλλά και για το παιχνίδι της Ζέτας Μακρυπούλια (12,3%).

Πρώτοι στη ζώνη προβολής τους, αλλά με απώλειες, βρέθηκαν οι «Ράδιο Αρβύλα» (17,3%), αν και στο σύνολο κοινού η σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς» κέρδισε το 21,5% του κοινού.

Αμέσως μετά το δυναμικό κοινό χάρισε τα πιο υψηλά νούμερα στο Mega αφού το ερωτικό δράμα με τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου σημείωσε 16,6%. Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκοψε πρώτη το νήμα και στο σύνολο κοινού με 19,6% αφήνοντας λίγο πιο πίσω τον «Άγιο Έρωτα» με 18,4%.

Τα… συννεφιασμένα νούμερα της ημέρας

Μπορεί το «Νωρίς Νωρίς» να άλλαξε πλατό, οι τηλεθεατές όμως δεν το τίμησαν αφού η εκπομπή έκανε μέσο όρο 0,8% στο δυναμικό κοινό, πέφτοντας μέχρι το 0,4% σε τέταρτο. Χαμηλά και το «Πρωίαν σε είδον» με 3,4%.

Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα για τον Γιώργο Λιάγκα (9,4%) αλλά ούτε για το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου (5,9%). Το πρωινό του Star αναμένεται να ευνοηθεί στα νούμερα τηλεθέασης μετά την πρεμιέρα του Master Chef.

Τόσο ο Θανάσης Πάτρας στο Open (2.7%), όσο και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αλλά και ο Κώστας Τσουρός στον ΣΚΑΪ (2,9% και 3,1% αντίστοιχα) δεν κατάφεραν να κερδίσουν την προτίμηση του δυναμικού κοινού.

Χαμηλά νούμερα και σημείωσε και το 5Χ5 παρά τη Celebrity εκδοχή του (6,2%). Στα δελτία ειδήσεων τα πιο χαμηλά ποσοστά στο δυναμικό κοινό κατέγραψε ο ΣΚΑΪ με 6,1%.

Το Real View έχοντας πάρει lead in 1,9% από τη σειρά «Η υπόσχεση», έκανε μέσο όρο 3,5% ενώ η σειρά «Ηλέκτρα» κέρδισε μόλις το 2% του δυναμικού κοινού. Χλιαρή υποδοχή και για τo Grand Hotel με 9,3%.

Αρνητικό ρεκόρ και για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που σημείωσε μόλις 6,9%, ενώ το Money Drop παραμένει… καταδικασμένο με 7,5%.

