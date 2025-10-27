Η Λίντσεϊ Βάγκνερ είχε εκτοξευθεί στη διασημότητα στα μέσα της δεκαετίας της ’70 πρωταγωνιστώντας στη σειρά «Βιονική Γυναίκα» που είχε προβληθεί με μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας.

‘Εχοντας ξεκινήσει την καριέρα της ως μοντέλο, κέρδισε το ρόλο της αγαπημένης στη σειρά «Βιονικός Άντρας» (Six Million Dollar Man) με τον Λι Μέιτζορς στον ομώνυμο ρόλο. Ο πρωταθλήτρια του τένις, Τζέιμι Σάμερς που υποδύθηκε είχε τέτοια απήχηση στο κοινό, που το στούντιο της Universal αποφάσισαν να της δώσουν της δική της spin off σειρά, που κράτησε τρεις σεζόν.

Η ιδιαίτερα πειστική ερμηνεία της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους κριτικούς, ενώ το 1977 κέρδισε το βραβείο Emmy Α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά. Η ταύτιση της Βάγκνερ με τον συγκεκριμένο ρόλο δεν της επέτρεψε να κάνει ξανά μεγάλη επιτυχία στην τηλεόραση ή τον κινηματογράφο, αν και κατά καιρούς συμμετείχε σε σειρές που έχουν γράψει τη δική τους τηλεοπτική ιστορία, όπως το Grey’s Anatomy, όπου είχε έναν δευτεραγωνιστικό ρόλο τις δύο πρώτες σεζόν.

Παράλληλα η Βάγκνερ κυκλοφόρησε στην Αμερική δύο βιβλία: Ένα εγχειρίδιο για τη χειροπρακτική προσώπου που, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να έχει αποτέλεσματα σαν το χειρουργικό λίφτινγκ και άλλο ένα με συνταγές μαγειρικής για χορτοφάγους.

Πριν από λίγες μέρες η Λίντσεϊ Βάγκνερ εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Horror Con στο Μιζούρι και οι φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν γρήγορα τον γύρο του κόσμου. Η τελευταία επίσημη δημόσια εμφάνισή της είχε γίνει τον Φεβρουάριο 2024 στα βραβεία Saturn στην Καλιφόρνια.

Η «βιονική ζωή» της Βάγκνερ

Την πρώτη χρονιά των γυρισμάτων της «Βιονικής γυναίκας» η Βάγκνερ είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τον τότε συντροφό της- εκείνος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ εκείνη, που βρισκόταν στη θέση του οδηγού, τη γλίτωσε με ένα μικρό, αλλά μόνιμο, σημάδι στο άνω της χείλος.

Το 1979, λίγο πριν από την επιβίβασή της σε μία πτήση της American Airlines από το Σικάγο στο Λος Άντζελες αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και αποφάσισε να μην ταξιδέψει. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση το μοιραίο αεροπλάνο συνετρίβη με τραγικό απολογισμό 273 νεκρούς- το μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα.