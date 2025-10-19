Για την επιλόχειο κατάθλιψη που βίωσε μετά την γέννηση των παιιδών της αλλά και τη σχέση της με τον Γιάννη και το πως διαχειρίστηκαν τη δόξα και την πίεση που αυτή φέρνει, μίλησε σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, η Μαράια Αντετοκούνμπο στο περιοδικό Μarie Claire.

Όπως είπε, η επιλόχειος κατάθλιψη εμφανίστηκε μετά τη γέννηση του πρώτους του παδιού του Λίαμ. «Γεννήθηκε λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας και όταν «έκλεισε» ο κόσμος, ένιωσα πλήρως απομονωμένη. Ήταν δύσκολο. Με το τέταρτο μωρό, την Άρια, ήρθε πιο έντονα. Η ζωή μας άλλαξε απότομα – πολλές μεγάλες μεταβάσεις ταυτόχρονα – και αυτό τα ενίσχυσε όλα. Το άγχος ξεκίνησε πριν ακόμη γεννήσω.

Advertisement

Advertisement

Έσβηνα τα social ή σταματούσα να παρακολουθώ ειδήσεις γιατί όλα με ανησυχούσαν σε ακραίο βαθμό. Είχα πειστεί ότι είχα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Λες και είχα διαγνώσει μόνη μου μια θανατηφόρα ασθένεια. Η γιατρός μου με βοήθησε κάνοντας εξετάσεις για να με καθησυχάσει ότι είμαι υγιής. Αλλά, μετά τη γέννα, με όλες τις ορμόνες, έπεσα. Εστίασα στο να φροντίζω τα τρία μεγαλύτερα και το μωρό, και σταμάτησα να φροντίζω εμένα.

Δε γυμναζόμουν, δεν έτρωγα σωστά, κάτι που επηρέασε πολύ τη διάθεσή μου και την ενέργειά μου. Δε κοιμόμουν – όχι λόγω του μωρού, που κοιμόταν μια χαρά – αλλά γιατί το μυαλό μου δεν «έσβηνε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Μαράια μιλά γι ατο πως είναι να είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, πώς διαχειρίζεται παράλληλα τις συνέπειες της δημοσιότητας ως σύζυγος ενός σταρ-αθλητή;

«Είναι συνεχής προσπάθεια. Ο γάμος μας είναι κάτι που καλλιεργούμε διαρκώς. Έχουμε και οι δυο απαιτητικές ζωές και μάθαμε να δίνουμε προτεραιότητα ο ένας στον άλλον. Ο Γιάννης έχει πολύ φορτωμένο πρόγραμμα – όχι μόνο με το μπάσκετ, αλλά και με όσα κάνει εκτός παρκέ. Προσπαθώ στο σπίτι να του κάνω τα πράγματα όσο γίνεται πιο εύκολα, ώστε να χαλαρώνει πραγματικά και να περνά ποιοτικό χρόνο μαζί μας.

Κάθε σχέση είναι διαφορετική. Αυτό που λειτουργεί για εμάς, μπορεί να μη λειτουργεί για άλλους. Εγώ εστιάζω στο να δημιουργώ ηρεμία και ισορροπία για την οικογένεια. Αν δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι – να αλλάξει το μωρό για παράδειγμα – δεν πειράζει. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Εκεί είναι η ισορροπία μας».

Το «μυστικό» της μακροχρόνιας σχέσης τους

Το μεγάλο μυστικό ωστόσο της Μαράια για τη μακροχρόνια αγάπη και εκτίμηση που έχει ο ένας για τον άλλο είναι το ότι αφήνουν χώρο μεταξύ τους .

«Ο Γιάννης εκτιμά το ότι τον αφήνω να είναι ο εαυτό του. Κατανοώ τη ρουτίνα και την ανάγκη του για συγκέντρωση και πειθαρχία. Δεν τον πιέζω για όσα δεν μπορεί να παρευρεθεί ή να κάνει. Ξέρω τι χρειάζεται για να πετύχει, και όταν πετυχαίνει εκείνος, κερδίζουμε όλοι. Ο Γιάννης είναι ένας από τους πιο αυθεντικούς, δοτικούς ανθρώπους που γνωρίζω. Ο κόσμος βλέπει τον αθλητή και τη δημόσια φιγούρα, αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια καρδιά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που ερωτεύτηκα».