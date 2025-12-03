Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις γύρω από το θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των Μιλγουόκι Μπακς.

Μετά τις αποκαλύψεις του Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN πως ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε ζητήσει ανταλλαγή το καλοκαίρι, προτού αλλάξει άποψη υπό την προϋπόθεση πως η ομάδα θα ήταν ανταγωνιστική, έρχεται ο Σαμς Σαράνια να δώσει νέα διάσταση στο θέμα!

Συγκεκριμένα, ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, αποκάλυψε πως ο «Greek Freak» και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με τη διοίκηση των «ελαφιών» αναφορικά με το μέλλον του 31χρονο σούπερ σταρ!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι δύο πλευρές συζητούν για το αν είναι η καλύτερη επιλογή για όλους το να παραμείνει ο Γιάννης στον οργανισμό του Ουισκόνσιν, ή να παραχωρηθεί με ανταλλαγή σε κάποια άλλη ομάδα, όπως για παράδειγμα οι Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι και αποτελούν «πόθο» του παίκτη.

Παρ’ ότι ξεκίνησαν καλά τη φετινή σεζόν, οι Μπακς μετρούν οκτώ ήττες στα εννέα τελευταία τους παιχνίδια, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 9-13. Όσον αφορά τον Έλληνα μέγκα σταρ, αριθμεί 30,6 πόντους, 10,7 ριμπάουντ, 6,4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 16 συμμετοχές.