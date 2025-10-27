Με κέφια ξεκίνησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τη σεζόν, αφού αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της πρώτης εβδομάδας στο NBA για την περιφέρεια της Ανατολής με τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά να κατακτά την αντίστοιχη θέση στη Δύση.
Ο Greek Freak μέτρησε 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ στους αγώνες με Γουίζαρντς, Ράπτορς, Καβαλίερς, ενώ ο Γάλλος είχε 33.3 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 6 μπλοκ στα ματς Μάβερικς, Πέλικανς, Νετς.
Ο Γουεμπανιαμά σουτάρει με 61% στο δίποντο, 36% στο τρίποντο και 73% στις βολές, ενώ ο Γιάννης σουτάρει με 69% στο δίποντο, 67% στο τρίποντο και 63% στις βολές.