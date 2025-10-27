Με κέφια ξεκίνησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τη σεζόν, αφού αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της πρώτης εβδομάδας στο NBA για την περιφέρεια της Ανατολής με τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά να κατακτά την αντίστοιχη θέση στη Δύση.

NBA Players of the Week for Week 1.



West: Victor Wembanyama (@spurs)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/fZc7ZHTvGD October 27, 2025

Ο Greek Freak μέτρησε 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ στους αγώνες με Γουίζαρντς, Ράπτορς, Καβαλίερς, ενώ ο Γάλλος είχε 33.3 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 6 μπλοκ στα ματς Μάβερικς, Πέλικανς, Νετς.

Ο Γουεμπανιαμά σουτάρει με 61% στο δίποντο, 36% στο τρίποντο και 73% στις βολές, ενώ ο Γιάννης σουτάρει με 69% στο δίποντο, 67% στο τρίποντο και 63% στις βολές.