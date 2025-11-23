Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στο προσκήνιο και πάλι τις τελευταίες μέρες, καθώς του επιβλήθηκε υψηλό διοικητικό πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος, λόγω του ότι εντοπίστηκε να τρέχει στην Αττική Οδό με 210 χλμ/ώρα.

Βέβαια, όπως υποστήριξε ο δικηγόρος του Τσιτσιπά, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, καθώς δεν ήταν ο Στέφανος εκείνος ο οποίος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο, αλλά ένας φίλος του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις δίνει ανά διαστήματα τα αυτοκίνητά του σε φίλους, ενώ όπως τόνισε και η μητέρα του τενίστα, «το αυτοκίνητο μάλλον το οδηγούσε άλλος».

Ένας ακόμα από τους λόγους που ο Τσιτσιπάς βρέθηκε στην επικαιρότητα τους προηγούμενους μήνες, ήταν ο χωρισμός του από την Ισπανίδα τενίστρια Πόλα Μπαντόσα. Ρεπόρτερ που εργάζεται στην εκπομπή «Το πρωϊνό» του ΑΝΤ1 συνάντησε τον Τσιτσιπά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ωστόσο μερικές από τις ερωτήσεις που του έκανε, φαίνεται πως έφεραν τον τενίστα σε δύσκολη θέση.

Ο ρεπόρτερ αφού έκανε μερικές ερωτήσεις σχετικές με το τένις και το ATP 250 που διοργανώθηκε στην Αθήνα, με νικητή τον Τζόκοβιτς, ρώτησε τον Τσιτσιπά εάν είναι καλά στην προσωπική του ζωή αυτό το διάστημα, άμα παραμένει ήρεμος και εάν «έχει κάποια για συνοδοιπόρο» τον τελευταίο καιρό.

Ο τενίστας απάντησε ότι είναι πολύ καλά, ήρεμος και συγκεντρωμένος, ωστόσο ο ρεπόρτερ δεν σταμάτησε εκεί. «Έχεις κάποια κενή θέση;» ρώτησε, με τον Τσιτσιπά να αποκρίνεται «αυτήν την στιγμή δεν γνωρίζω». Η ερώτηση που έφερε τον Τσιτσιπά σε δύσκολη θέση έμεινε για το τέλος. «Εάν είχα μία αδερφή και ήθελα να στην γνωρίσω τί θα της έλεγα; Ο Στέφανος είναι μόνος ή κανείς δεν ξέρει;».

«Ασπίδα» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

«Αυτήν την στιγμή είμαι ελεύθερος, δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάτε», ήταν η ευγενική απάντηση του Τσιτσιπά, ο οποίος έβαλε ένα τέλος στην συζήτηση με αυτόν τον τρόπο και στην συνέχεια αποχώρησε από την κάμερα.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έπεσε στην αντίληψη του Αντετοκούνμπο, ο οποίος αυτό το διάστημα βρίσκεται στις ΗΠΑ, καθώς είναι σε εξέλιξη η regular season του NBA, ωστόσο παρακολουθεί κανονικά τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

«Τι ηλιθιότητες είναι αυτές; Αφήστε ήσυχο το παιδί», ήταν το σύντομο σχόλιο του Greak Freak το οποίο τα λέει όμως όλα. Ο «χάλκινος» με την Εθνική ομάδα Αντετοκούνμπο υπεραμύνθηκε του Τσιτσιπά, βλέποντάς τον να έρχεται σε δύσκολη θέση. Τόσο η κίνηση του αστέρα των Μιλγουόκι, όσο και η αντίδραση του Έλληνα τενίστα, ίσως πρέπει να αποτελέσουν τροφή για σκέψη για όλους μας.