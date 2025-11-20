Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρισκόταν εντός του πολυτελούς οχήματος, ωστόσο δεν ήταν εκείνος που οδηγούσε στην Αττική Οδό, όπως περιγράφει ο δικηγόρος του Έλληνα πρωταθλητή στο τένις.

Πιο συγκεκριμένα, οι έξυπνες κάμερες που υπάρχουν στον αυτοκινητόδρομο κατέγραψαν το όχημα του γνωστού τενίστα να κινείται με 210 χλμ/ώρα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Τσιτσιπάς να λάβει μέσω gov.gr κλήση για την παράβαση.

Σύμφωνα με το tennisnews.gr το περιστατικό έλαβε χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου, με τον Θανάση Παπαθανασίου, δικηγόρο του τενίστα να διευκρινίζει ότι τόσο το θέμα με το πρόστιμο όσο και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν ήδη διεκπεραιωθεί.

Όπως περιγράφει ο Θ. Παπαθανασίου, «σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο».

Πηγή: tennisnews.gr