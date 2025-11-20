Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφαγε κλήση για υπερβολική ταχύτητα, καθώς φαίνεται ότι έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό.

Οι έξυπνες κάμερες που υπάρχουν στην Αττική Οδό, δεν κάνουν διακρίσεις και έτσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, έλαβε μέσω του gov.gr την κλήση για την παράβασή του.

Ο έλληνας τενίστας, καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα, οδηγώντας ένα πολυτελές αυτοκίνητο και έτσι έγινε ένας από τους πρώτους που καλούνται να πληρώσουν με τον νέο αυτό τρόπο το πρόστιμο των 2000 ευρώ, αλλά και να στερηθεί το δίπλωμά του για έναν χρόνο.