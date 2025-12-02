Σε μια κίνηση που προκάλεσε αναστάστωση στους Μπακς προχώρησε ο Γιάννης μετά την ήττα από τους ουραγούς του ΝΒΑ, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 129-126, όταν διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από το Χ ενώ στο Instagram κράτησε μόνο 13 post.

Συγκεκριμένα, κράτησε από τους Μπακς την μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2021 και του Κυπέλλου του 2024 ενώ στο βιογραφικό του στα social media αναφέρει πλέον «Aθλητής NBA» κι όχι αθλητής των Μπακς.

Το γεγονός ότι οι Μιλγουόκι Μπακς πάνε από το κακό στο χειρότερο φέτος οδήγησε πολλούς να ταυτίσουν την κίνηση αυτή του Γιάννη με την κακή απόδοση της ομάδας του με τους οπαδούς της ομάδας να ανησυχούν για το ενδεχόμενο αποχώρησής του.

Από το 2022 και μετά οι Μπακς δεν συνεχίζουν πέρα από τον 1ο γύρο των πλέι οφ, ενώ φέτος το ξεκίνημά τους είναι πολύ κακό με 13 ήττες και 9 νίκες ενώ είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας στην Ανατολή. Τα τελευταία δύο χρόνια οι φήμες για ανταλλαγή του Γιάννη, πιθανότατα με τους Νικς πληθαίνουν ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να πάει με Ντόντσιτς και ΛεΜπρον στους Λέικερς στο Λός Άντζελες.

Φυσικά ο Γιάννης κράτησε στο Instagram τη φωτογραφία από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 με την Εθνική Ελλάδας.